Погода в Липецке

вчера, 17:58

В Липецкой области морозы идут на убыль

4 1490
#потепление
В Липецкой области морозы идут на убыль

В пятницу на территории Липецкой области еще сохранится влияние антициклона с востока, но в выходные дни атлантический циклон с запада принесет в наш регион более интенсивные осадки в виде снега, на дорогах сохранится гололедица. 

Среднесуточные температуры воздуха составят 5-7 градусов мороза, что на 3-4 градуса выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем также местами небольшие снег и морось, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 6-11 м/сек. Температура ночью -7 -12 градусов, при прояснениях возможно похолодание до -17, днем от 2 до 7 градусов мороза. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой снег. Температура ночью от 9 до 11 градусов мороза, днем от 4 до 6 градусов мороза. 

Самым теплым день 16 февраля в Липецке был в 2016 году: +6 градусов, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1979 году — 28 градусов мороза.

4 1490
#потепление

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Лена Тираспольская

сегодня, 00:42
Зара6оток от 20000 рублей в день!!! Вам нужен готовый, уже настроенный метод зара6отка? - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться. - Без рутинной работы. - Без обмана и чтобы деньги были достойные. Именно готовый зара6оток, а не бесполезный курс! Подробности на http://blagodelo.info
ответить

Ползущий светло

вчера, 23:15
Они задолбали уже. Прилично. Но.
ответить

Мимо Крокодил

вчера, 23:02
Ч., а были. И, уже прилично задолбали.
ответить

Ч.

вчера, 18:20
А были ли ОНИ ?
ответить

Еще в рубрике

Сибирский антициклон принесет в Липецкую область слабый снег
#снегопад
3
Сибирский антициклон принесет в Липецкую область слабый снег

14.02.2018 17:57

Погода в Липецке
В день влюбленных в Липецкой области небольшой снег и до -10
#мороз
12
В день влюбленных в Липецкой области небольшой снег и до -10

13.02.2018 17:59

Погода в Липецке
В Липецкой области ночью похолодает до -20
3
В Липецкой области ночью похолодает до -20

12.02.2018 14:03

Погода в Липецке
В понедельник февраль вернется после потепления к климатической норме
#мороз
В понедельник февраль вернется после потепления к климатической норме

11.02.2018 12:03

Погода в Липецке
В Липецкой области небольшой снег и до -6
#снегопад
В Липецкой области небольшой снег и до -6

10.02.2018 14:01

Погода в Липецке
В Липецкой области до -7
#мороз
В Липецкой области до -7

09.02.2018 16:17

Погода в Липецке