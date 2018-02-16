В Липецкой области морозы идут на убыль

В пятницу на территории Липецкой области еще сохранится влияние антициклона с востока, но в выходные дни атлантический циклон с запада принесет в наш регион более интенсивные осадки в виде снега, на дорогах сохранится гололедица.

Среднесуточные температуры воздуха составят 5-7 градусов мороза, что на 3-4 градуса выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем также местами небольшие снег и морось, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 6-11 м/сек. Температура ночью -7 -12 градусов, при прояснениях возможно похолодание до -17, днем от 2 до 7 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой снег. Температура ночью от 9 до 11 градусов мороза, днем от 4 до 6 градусов мороза.

Самым теплым день 16 февраля в Липецке был в 2016 году: +6 градусов, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1979 году — 28 градусов мороза.