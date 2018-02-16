вчера, 15:04
Ксения Собчак потребовала признать незаконной регистрацию Путина в качестве кандидата в президенты
Ксения Собчак, баллотирующаяся на пост главы государства, подала в Верховный суд иск с жалобой на регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата в президенты.
В исковом заявлении, копия которого имеется в распоряжении РИА-Новости, Собчак утверждает, что Путин "не имеет права выдвигаться", поскольку неоднократно занимал должность президента, а кроме того, исполнял обязанности главы государства с 31 декабря 1999-го по 7 мая 2000 года.
Секретарь ЦИК Майя Гришина сказала, что не видела этот иск, но назвала перечисленные доводы "несостоятельными".
В Верховном суде сообщили, что получили жалобу Собчак и передадут ее в первую инстанцию, которая решит, принимать ли иск к рассмотрению.
Согласно 81-й статье конституции, "одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд". Борис Ельцин избирался на президентский пост в 1991 и 1996 годах, Владимир Путин в 2000 и 2004-м. Затем президентом стал Дмитрий Медведев (2008), а в 2012 году вновь был избран Путин, который сейчас переизбирается на второй подряд срок.
Это не первая претензия Собчак в адрес президента. Во вторник стало известно, что адвокат Собчак Константин Добрынин направил в ЦИК жалобу по факту нарушения закона о выборах из-за повторного показа на Первом канале фильма режиссера Оливера Стоуна "Путин".
"Статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов РФ и адвокат Ксении Собчак Константин Добрынин направил жалобу в Центральную избирательную комиссию по поводу того, что Первый канал нарушил установленные законом в сфере выборов требования. В эфире федерального ТВ с 12 по 15 февраля транслируется документальный фильм "Путин", который снял режиссер Оливер Стоун. В общей сложности показ всех серий занимает четыре с половиной часа", — говорилось в сообщении на сайте Собчак.
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что не видит агитации в фильме Стоуна о Путине. "Фильм не содержит в себе призывов голосовать за или против кандидата, не выражает предпочтений какому-либо кандидату, не содержит описания возможных последствий избрания или неизбрания кандидата", — сказала она на заседании ЦИК.
В то же время Первый канал принял к сведению замечание ЦИК в связи с трансляцией фильма Стоуна и отменил показ финального эпизода. Об этом сообщили в дирекции общественных связей телеканала.
"Первый канал принимает к сведению замечание, сделанное ЦИК, и сожалеет, что такое замечание было получено, поскольку показ фильма не противоречит действующему законодательству о выборах, разрешающему телеканалам в порядке информирования выпускать в эфир программы с участием зарегистрированных кандидатов", — сказал собеседник.
"Тем не менее мы считаем важным прислушаться к мнению ЦИК", — добавил он.
Верховный суд получил еще одно требование о снятии Владимира Путина с выборов.
Соответствующую жалобу Ксении Собчак будут рассматривать завтра.
С жалобой на регистрацию действующего президента кандидатом обратился некий Федоров Сергей Глебович. Материалы поступили в среду, подробности иска не известны. Верховный суд назвал Федорова административный истцом. Сроки рассмотрения обращения не определены.
Кандидат в президенты России Ксения Собчак на прошлой неделе напомнила о пунктах своей предвыборной программы, в частности одним из первых шагов в случае победы на выборах она намерена освободить всех политзаключенных в России, а затем реформировать судебную систему и начать переход к парламентской республике.
"Первым шагом будет освобождение всех политзаключенных, которые есть в России", — сказала она на пресс-конференции в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне. По ее словам, "эти люди должны быть на свободе".
Также Собчак подчеркнула необходимость проведения "всесторонней реформы судебной системы".
Третьим пунктом, на который Собчак намерена обратить внимание в случае победы на выборах, она назвала "подготовку к следующим выборам в Госдуму". По ее словам, "Дума должна быть свободной, и это будет означать переход к парламентской республике".
Главными проблемами страны Собчак назвала "не заработанные тяжелым трудом" нефтяные деньги, плохую защиту собственности и коррупцию.
"Экономический рост не принес демократии в Россию. Тому три причины. Прежде всего, нефтяные деньги… Мы не заработали эти деньги тяжелым трудом, нужно научиться уважать достоинство труда", — сказала Собчак, выступая на прошлой неделе в Колумбийском университете в Нью-Йорке.
"Экономика никогда не будет процветать, если не защищена частная собственность", — продолжила Собчак.
"Третья, а также первая, вторая и все остальные проблемы — это коррупция. Мы не можем себе позволить быть политически корректными насчет этого. Россия — это рай для коррумпированных официальных лиц", — сказала кандидат в президенты.
После президентской кампании Собчак, по ее словам, намерена участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.
"Я буду идти на выборы в Госдуму — это моя следующая цель, 2021 год", — сказала Собчак в начале февраля на встрече с избирателями в Петербурге.
По ее словам, она начнёт формировать свое движение сразу после президентских выборов, которые, по мнению Собчак, она не выиграет.
Кандидат в президенты рассказала о дальнейших планах сотрудничества с партией "Гражданская инициатива". "Если мы договоримся, то я буду делать это (выдвижение своей кандидатуры в Госдуму) с ней, если нет, то я буду делать свое движение", — сказала Собчак.
Выборы президента Российской Федерации намечены на 18 марта. Официально зарегистрированными кандидатами на высший государственный пост являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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