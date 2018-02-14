Обманывавший липчан интернет-мошенник задержан

22-летний молодой человек орудовал из Ленинградской области

Сотрудники уголовного розыска отделения полиции по Любытинскому району в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали в городе Кириши Ленинградской области 22-летнего жителя посёлка Любытино.

Предварительно установлено, что он причастен к совершению серии мошеннических действий с использованием сайтов бесплатных объявлений и других торговых площадок в социальных группах в сети Интернет. Там злоумышленник размещал фиктивные объявления о продаже различного имущества, в том числе чайных сервизов, видеокамер, музыкальных усилителей, автомобильных и рыболовных принадлежностей, старинных книг, а также других предметов коллекционирования. При этом он использовал фотографии реальных товаров, скопировав их с сайтов интернет-магазинов и других интернет-ресурсов.

После получения от покупателей оплаты за товар на свою банковскую карту, он больше не выходил с ними на связь.

В настоящее время потерпевшими от его противозаконной деятельности признаны жители Липецкой области, а также Санкт-Петербурга, Владимирской, Тверской, Калининградской областей. По предварительной оценке, общий ущерб, причинённый потерпевшим, составил более 80 тысяч рублей.

В межмуниципальном отделе МВД России «Боровичский» по фактам мошеннических действий возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление – лишение свободы на срок до 5 лет.

По ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции продолжают работу по установлению других аналогичных эпизодов его преступной деятельности.