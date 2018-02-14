Лучший игрок «Металлурга» перейдет в курский «Авангард»

Александр Кобзев сыграет уже на третью команду в ФНЛ.

Лучший игрок «Металлурга» и всей зоны «Центр» сезона 2015/16 вратарь Александр Кобзев на днях подпишет контракт с курским «Авангардом». Информация об этом уже появилась на официальном сайте курян, где говорится, что 28-летний голкипер прибудет на тренировочный сбор команды в Турцию и там подпишет контакт.

«Авангард» станет уже третьим клубом коренного липчанина в ФНЛ. Заслужив признание во втором дивизионе, он в 2016 году перешел в воронежский «Факел», в котором провел уникальную «сухую» серию – 10 матчей чемпионата и Кубка России подряд (!) без пропущенных голов. Летом Кобзев перешел в волгоградский «Ротор», за который стабильно играл в основном составе – 22 гола, 27 пропущенных мячей.

Однако зимой главный тренер волгоградцев Сергей Павлов решил сделать ставку на нового вратаря – перешедшего из екатеринбургского «Урала» Николая Заболотного («Спартак» М, «Ростов», молодежная сборная России). Кобзев остался не у дел, и принялся искать новую команду.

«Авангард» занимает 14-е место в ФНЛ (25 матчей, 28 очков), в то время как прежний клуб Александра «Ротор» замыкает турнирную таблицу (25 матчей. 20 очков), отставая от спасительного 15-го места на 7 очков.

Любопытно, что куряне начали поиски нового вратаря после того, как травму получил Александр Саутин, которому, возможно, даже потребуется операция плеча. Именно с Саутиным Кобзев конкурировал год назад в «Факеле».

В «Авангарде» играет еще один наш земляк форвард Артем Федчук (15 матчей 1 гол в текущем сезоне), так что по соседству уже образуется «липецкое землячество».

Александр Кобзев является воспитанником СДЮШОР «Металлург» (тренер Владимир Силохин), за «крачно-черных» в 2010-16 гг. сыграл 103 матча, пропустил 111 мячей.