Ассортимент просроченных продуктов питания в Лебедяни поражал разнообразием

В одном магазине покупателей могли отравить колбасными изделиями, в другом - молочном продукцией, в третьей - просроченным детским питанием.

Проверяющие обнаружили просроченные продукты сразу в трех крупных магазинах Лебедяни, сообщили в областном управлении потребительского рынка.

При этом в магазине на улице Интернациональной ассортимент продуктов с истекшим сроком годности восхитил своим разнообразием: язык в желе, сосиски, свинина копчено-вареная, уши свиные, семга слабосоленая.

В универсаме на улице Советской словно решили не отставать от коллег и оставили на приладках в большом количестве непригодную к употреблению молочную продукцию: сыры, йогурты, творог, сырки творожные, а также замороженные блинчики и грибы.

В магазине на улице Толстого не жалели и детей, допустив к продаже просроченные детское питание и творожки. А еще - молочные пудинги, коктейли, грибы.

Обнаруженную негодную продукцию сняли с реализации, а владельцам и руководителям магазинов придется отвечать, согласно Административному кодексу.



Фото liptorg-cp.ru

