Общество

вчера, 20:21

Ассортимент просроченных продуктов питания в Лебедяни поражал разнообразием

4 869
#Просроченные продукты
Ассортимент просроченных продуктов питания в Лебедяни поражал разнообразием

В одном магазине покупателей могли отравить колбасными изделиями, в другом - молочном продукцией, в третьей - просроченным детским питанием.

Проверяющие обнаружили просроченные продукты сразу в трех крупных магазинах Лебедяни, сообщили в областном управлении потребительского рынка.

При этом в магазине на улице Интернациональной ассортимент продуктов с истекшим сроком годности восхитил своим разнообразием: язык в желе, сосиски, свинина копчено-вареная, уши свиные, семга слабосоленая.

В универсаме на улице Советской словно решили не отставать от коллег и оставили на приладках в большом количестве непригодную к употреблению молочную продукцию: сыры, йогурты, творог, сырки творожные, а также замороженные блинчики и грибы.

В магазине на улице Толстого не жалели и детей, допустив к продаже просроченные детское питание и творожки. А еще - молочные пудинги, коктейли, грибы.

Обнаруженную негодную продукцию сняли с реализации, а владельцам и руководителям магазинов придется отвечать, согласно Административному кодексу.

Фото liptorg-cp.ru

4 869
#Просроченные продукты

Комментарии (4)

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Лебедянь рулит (после Липецка конечно)

сегодня, 00:34
Где же на все эти продукты найти противоядие ?
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Петров

вчера, 21:53
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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цирк

вчера, 21:09
они и этому очень рады-147 процентов
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Макс

вчера, 20:58
раньше этот сайт писал про просроченного губернатора. теперь про просроченную колбасу. встроились в вертикаль?
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