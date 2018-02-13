Житель Грязей поджег дом соседа

Поджигатель обещал возместить ущерб.

В Грязях полицейскими задержан ранее судимый местный житель подозреваемый в поджоге.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, с заявлением поджоге его половины дома на двух хозяев в полицию обратился 49-летний житель города.

По словам мужчины, его половина дома загорелась, когда он был в командировке.

Под подозрение попал сожитель женщины, проживавшей во второй половине дома. После пожара он скрылся, но полицейские смогли его отыскать. Оказалось, что поджигатель ранее судим. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, свою вину обвиняемый признал и обязался возместить нанесенный ущерб.



