Происшествия

сегодня, 10:23

Житель Грязей поджег дом соседа

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#поджог
Житель Грязей поджег дом соседа

Поджигатель обещал возместить ущерб.

В Грязях полицейскими задержан ранее судимый местный житель подозреваемый в поджоге.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, с заявлением поджоге его половины дома на двух хозяев в полицию обратился 49-летний житель города.

По словам мужчины, его половина дома загорелась, когда он был в командировке. 

Под подозрение попал сожитель женщины, проживавшей во второй половине дома. После пожара он скрылся, но полицейские смогли его отыскать. Оказалось, что поджигатель ранее судим. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, свою вину обвиняемый признал и обязался возместить нанесенный ущерб.


1226
#поджог

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