сегодня, 10:23
Житель Грязей поджег дом соседа
Поджигатель обещал возместить ущерб.
В Грязях полицейскими задержан ранее судимый местный житель подозреваемый в поджоге.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, с заявлением поджоге его половины дома на двух хозяев в полицию обратился 49-летний житель города.
По словам мужчины, его половина дома загорелась, когда он был в командировке.
Под подозрение попал сожитель женщины, проживавшей во второй половине дома. После пожара он скрылся, но полицейские смогли его отыскать. Оказалось, что поджигатель ранее судим. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, свою вину обвиняемый признал и обязался возместить нанесенный ущерб.