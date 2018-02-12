Липчан зовут обсудить перемены в городском облике

Проект планировки затронет квартал в Левобережье.

Управление Левобережным округом администрации Липецка сообщает проведении публичных слушаний. В обсуждении вопроса заинтересованы жители и владельцы зданий и земель, размещенных в границах улиц Прокатной, Крупской, Осипенко и Суворова.



На публичных слушаниях представят проекты планировки и межевания территории квартала. Обсуждение проекта состоится 1 марта в 16 часов в конференц-зале администрации города Липецка, пл. Театральная, д. 1. В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по теме. Их стоит представить до 12 марта в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, пл. Театральная, 1, каб. 212, тел.: 7 (4742) 23-93-46.