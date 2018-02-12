Общество

сегодня, 11:54

Липчан зовут обсудить перемены в городском облике

7 647
#публичные слушания
Липчан зовут обсудить перемены в городском облике

Проект планировки затронет квартал в Левобережье.

Управление Левобережным округом администрации Липецка сообщает проведении публичных слушаний. В обсуждении вопроса заинтересованы жители и владельцы зданий и земель, размещенных в границах улиц Прокатной, Крупской, Осипенко и Суворова.

На публичных слушаниях представят проекты планировки и межевания территории квартала. Обсуждение проекта состоится 1 марта в 16 часов в конференц-зале администрации города Липецка, пл. Театральная, д. 1. В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по теме. Их стоит представить до 12 марта в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, пл. Театральная, 1, каб. 212, тел.: 7 (4742) 23-93-46.
7 647
#публичные слушания

Комментарии (7)

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липецк

46 секунд назад
http: * .ru/17-fevralya.html почитайте и приходите!!!!
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человек

2 минуты назад
Люди совсем обезумели.
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липчанка

2 минуты назад
ПОЧЕМУ УБРАЛИ ИНФОРМАЦИЮ О МИТИНГЕ 17 ФЕВРАЛЯ С 12 до 14 ЧАСОВ , МИТИНГ СОСТОИТСЯ ОКОЛО ОБЛАСТНОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ?!!!! .Митинг 17 февраля 2018 года на площади около ОЦКНТ на улице Космонавтов . БОИТЕСЬ НАРОД?! ПРАВДУ НЕ ХОТИТЕ СЛУШАТЬ!!!!! ЕСЛИ уберете комент., то значит ВЫ ТРУСЫ!!!!!!!
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дольщик

51 минуту назад
достройте то , что начали, весь город в недостроях !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПОЗОР!!!! по всему городу одни "скилеты" вместо домов!!
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цирк

сегодня, 12:38
не советую сидеть за одним столом с нелегитимными липецкими чинушами и что либо обсуждать -бездари и тунеядцы
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Проспект 60 лет СССР

сегодня, 12:34
Проспект 60 лет СССР. И подписи вам собрали. Хоть яму в пол километра закопайте, Уроды.
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Право то имеем

сегодня, 12:00
Да только кто нас будет учитывать. ДК НЛМК снесли не поинтересовавшись народным мнением.
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