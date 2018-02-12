Роберт де Ниро назвал США «страдающими от временного безумия»

Известный актер Роберт де Ниро назвал Америку "страдающей от временного безумия" во время выступления в Дубае по вопросу климатических изменений. Об этом в воскресенье сообщило агентство Associated Press.





Как сообщает информационное агентство Associated Press, Де Ниро сделал такое заявление во время своего выступления по вопросу климатических изменений в Дубае (Dubai’s World Government Summit), в Объединенных Арабских Эмиратах, в это воскресенье.



"Я говорю о своей стране, о Соединенных Штатах Америки. Не хочется утверждать, что мы какая-то "отсталая" страна, так что давайте скажем просто: мы страдаем от случая временного безумия", - цитирует актера ИА. Отметив, что слова Де Ниро были далее поддержаны смехом и аплодисментами.



Напомним. В прошлом году президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату. За что подвергся жесточайшей критике.



Соглашение накладывает определенные ограничения на выбросы углекислого газа, тем пытаясь улучшить состояние окружающей среды.



Роберт Де Ниро - американский актер, режиссер и продюсер. Обладатель премий "Золотой глобус" в 1981 и 2011 годах и "Оскара" в 1975-м (за второго "Крестного отца") и 1981-м (за "Бешеного быка"). 74-летний американский актер Роберт де Ниро, один из самых уважаемых и известных в истории кинематографа, назвал Америку "страдающей временным безумием", - пишет "Российская газета" Как сообщает информационное агентство Associated Press, Де Ниро сделал такое заявление во время своего выступления по вопросу климатических изменений в Дубае (Dubai’s World Government Summit), в Объединенных Арабских Эмиратах, в это воскресенье."Я говорю о своей стране, о Соединенных Штатах Америки. Не хочется утверждать, что мы какая-то "отсталая" страна, так что давайте скажем просто: мы страдаем от случая временного безумия", - цитирует актера ИА. Отметив, что слова Де Ниро были далее поддержаны смехом и аплодисментами.Напомним. В прошлом году президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату. За что подвергся жесточайшей критике.Соглашение накладывает определенные ограничения на выбросы углекислого газа, тем пытаясь улучшить состояние окружающей среды.Роберт Де Ниро - американский актер, режиссер и продюсер. Обладатель премий "Золотой глобус" в 1981 и 2011 годах и "Оскара" в 1975-м (за второго "Крестного отца") и 1981-м (за "Бешеного быка").