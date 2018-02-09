Бесхозный липецкий пруд отправят на капитальный ремонт

Аналогичное обновление ждет и пару водохранилищ.

Управление экологии и природных ресурсах объявило три тендера по поиску специалистов, способных разработать план капитального ремонта региональных искусственных водоемов. Услуги экспертов чиновники в общей сложности оценили в 2 454 500 рублей.



Самым дорогим лотом стало водохранилище в селе Ярославы Данковского района. Выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт гидротехнического сооружения готовы вознаградить 1 млн рублей. Этот объект, как и водохранилище около воловской деревни Самарино, находится в областной собственности. Но разработку проекта на очистку водоема Воловского района оценили дешевле — в 723 000 рублей. Еще 731 500 рублей планируют потратить на услуги экспертов для бесхозного пруда около села Волово.



Бесхозный пруд чиновники надеются капитально отремонтировать. Для этого эксперты должны подготовить подробный проект и, конечно же, смету предполагаемых расходов. Для полной оценки ситуации на пруду специалисты проведут инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания. Итоговые технические решения должны содержать варианты ремонта плотины и системы водовыпуска.



Электронные аукционы запланированы на середину марта. Эксперты должны предоставить итоги своей работы не позже октября. Их труд оплатят из бюджета Липецкой области.