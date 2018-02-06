Общество
сегодня, 10:54
Липецкие чиновники предлагают 32-летние провода
5 2168
Управление строительства избавляется от избытков.
Управление строительства Липецка решило продать то, что без дела лежит на складах учреждения. В списке на реализацию чиновники указали свыше 550 наименований.
Все, что предлагают купить — складские запасы. Причем, судя по году выпуска стройматериалов, ассортименту может позавидовать Плюшкин. Здесь и провод 1986 года выпуска, и 16 чаш «Генуя» 1996 года выпуска, трубы, тройники и умывальники, датированные уже XXI веком, 1 900 розеток из 1994 года, три хлеборезки из 1991 года, невостребованные трансформаторы. В случае заинтересованности в покупке вы можете связаться по контактному телефону (4742) 74-18-79, сообщает департамент архитектуры и градостроительства администрации Липецка.
Напомним, в середине января Счетная палата Липецка указала главе управления строительства на то, что на складах организации ревизоры обнаружили почти три тысячи единиц нового оборудования стоимостью 7 млн рублей, приобретенного в 1992-2013 годах для новых объектов социально-культурного назначения. От неликвида решили избавиться, пока материалы и оборудование вовсе не пришло в негодность. Часть из товаров как раз и реализуют посредством открытого предложения.
Все, что предлагают купить — складские запасы. Причем, судя по году выпуска стройматериалов, ассортименту может позавидовать Плюшкин. Здесь и провод 1986 года выпуска, и 16 чаш «Генуя» 1996 года выпуска, трубы, тройники и умывальники, датированные уже XXI веком, 1 900 розеток из 1994 года, три хлеборезки из 1991 года, невостребованные трансформаторы. В случае заинтересованности в покупке вы можете связаться по контактному телефону (4742) 74-18-79, сообщает департамент архитектуры и градостроительства администрации Липецка.
Напомним, в середине января Счетная палата Липецка указала главе управления строительства на то, что на складах организации ревизоры обнаружили почти три тысячи единиц нового оборудования стоимостью 7 млн рублей, приобретенного в 1992-2013 годах для новых объектов социально-культурного назначения. От неликвида решили избавиться, пока материалы и оборудование вовсе не пришло в негодность. Часть из товаров как раз и реализуют посредством открытого предложения.
5 2168
Василий
РУСБОР
.
Липчанин
Неавтофанат