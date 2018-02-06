Общество

сегодня, 10:54

Липецкие чиновники предлагают 32-летние провода

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#торг #строительство
Липецкие чиновники предлагают 32-летние провода

Управление строительства избавляется от избытков.

Управление строительства Липецка решило продать то, что без дела лежит на складах учреждения. В списке на реализацию чиновники указали свыше 550 наименований.

Все, что предлагают купить — складские запасы. Причем, судя по году выпуска стройматериалов, ассортименту может позавидовать Плюшкин. Здесь и провод 1986 года выпуска, и 16 чаш «Генуя» 1996 года выпуска, трубы, тройники и умывальники, датированные уже XXI веком, 1 900 розеток из 1994 года, три хлеборезки из 1991 года, невостребованные трансформаторы. В случае заинтересованности в покупке вы можете связаться по контактному телефону (4742) 74-18-79, сообщает департамент архитектуры и градостроительства администрации Липецка.

Напомним, в середине января Счетная палата Липецка указала главе управления строительства на то, что на складах организации ревизоры обнаружили почти три тысячи единиц нового оборудования стоимостью 7 млн рублей, приобретенного в 1992-2013 годах для новых объектов социально-культурного назначения. От неликвида решили избавиться, пока материалы и оборудование вовсе не пришло в негодность. Часть из товаров как раз и реализуют посредством открытого предложения.
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#торг #строительство

Комментарии (5)

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Василий

37 минут назад
Конвертерная печь примет ваше добро, товарищи чиновники.
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РУСБОР

сегодня, 11:51
., Да, ничего не скажешь....качество в ссср было хорошее..Ага на скрутках.....наверное потому вот также и хорошо без единого выстрела и рухнул.....
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.

сегодня, 11:43
Неавтофанат , Еврогавно))) в СССР качество было.
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Липчанин

сегодня, 11:40
Найти тех, кто это закупал, давал на это заявки, вставлял в проекты - и пусть они покупают. Не просто же так это оказалось на складах.
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Неавтофанат

сегодня, 11:22
Евростандарт - трёхконтактный и увеличенный диаметр гнезд не позволят использовать розетки даже при ремонте оборудования. По актам списания советского времени: " уничтожить методом порубки и сожжения"!
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