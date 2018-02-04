Общество

58 минут назад

Липецкая область в лидерах по использованию ГЛОНАСС

11 283
#ГЛОНАСС
1
Липецкая область в лидерах по использованию ГЛОНАСС

Регион - на третьем месте в стране

Минэкономразвития на основании данных, предоставленных субъектами Российской Федерации в ГАС «Управление», сформировал рейтинг регионов по использованию системы ГЛОНАСС.

В соответствии с методикой, оценка производится по показателям создания и развертывания в регионе информационно-навигационной инфраструктуры, уровня использования технологий ГЛОНАСС, финансирования мероприятий, связанных с внедрением и использованием ГЛОНАСС, состояния нормативного правового регулирования внедрения и использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, эффективности использования информационно-навигационных технологий ГЛОНАСС.

Липецкая область в этом рейтинге заняла 3 строчку. Не первом месте - Воронежская область, на 2-м - Курская, сообщает d-russia.ru.
11 283
#ГЛОНАСС
1

Комментарии (11)

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Антисоветчик

10 минут назад
И GPS и Глонасс, и даже будущая система Gallileo не контролирует нахождение абонентов. Это просто точки в пространстве которые выдают в потоке время и свои координаты. А мобильное устройство, на основе этих данных вычисляет свои координаты на поверхности Земли. Всё различие между системами в представлении геометрических фигур составлюющих нашу планету. В общем то, планета Земля не шар. А больше похожа на грушу. Так вот вторая составляющая, карты. В России традиционно -карты врут. Вот она деревня, а по карте ещё 2 км. Или П. Матырский на картах вообще в другой стороне. Карты представляемые компанией Google в точности совпадают с координатами от GPS, но с названиями посёлков и населённых пунктов большая проблема. А вот Глонас дурит нас координатами. Населённые пункты те, но координаты пляшут по 2-3 км. Так что ждём более современную системы Galileo...
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Мы уже давно Мировой океан оцифровали

16 минут назад
1111, У нас там больше всего спутников.Мы вперде.
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1111

17 минут назад
комунисты икру черную ели в 90-х и на иномарках катались...партия млин...нет теперь той партии...(мое мнение..)
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1111

18 минут назад
всех под колпак, да и еще вместо того чтобы поддержать почему топим...там спецы работают..да кумовство но делают...а Вы собственно ничего не сделали..(могу ошибаться)....
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1111

20 минут назад
всех под колпак, Вы не правы...GPS и навигатором давно пользуетесь??? а здесь альтернатива от "запада" у нас спутников ничуть не не менше..чем сами знаете у кого...а за агитацию и статью можно получить...
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колян

34 минуты назад
Это что такое то хоть
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Неавтофанат

39 минут назад
все под колпаком, Центробанк РФ - негосударственная коммерческая структура! Это не прежний Государственный Банк СССР. Поэтому и осыпался рублик, когда потребовались доллары в 2014 году. Так оперативно власть не работает! Банкам помельче были выданы рублевые кредиты, на них покупали подорожавшие доллары, опять рубли дешевели, а доллар дорожал. Эту карусель можно крутить до бесконечности. За неделю рубль опустили вдвое.
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всех под колпак

48 минут назад
30 января 2018 года первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков, по аналогии с американской ID-картой, предложил «ввести в России единую карточку, которая бы являлась и паспортом гражданина, и водительскими правами, и другими документами». Опять же «ради безопасности и удобства» граждан. Ничто не помешает внести в это электронное устройство биометрические данные пользователя. Сначала – добровольно, по желанию, «для дистанционного получения банковских и государственных "услуг”», а затем «сама жизнь» приведет к всеобщности и обязательности. Так уже произошло в ряде стран, в частности, в Индии и Китае. 2 февраля 2018 года на международном форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации» в Алматы премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил создать «единое пространство электронного доверия» – для обмена данными, как можно быстрее «оцифровать» свой рынок на собственной платформе.
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все под колпаком

52 минуты назад
Причем планируется в самые сжатые сроки – до 30 апреля 2018 года «по согласованию с Центральным банком РФ» утвердить порядок сбора, хранения и обработки биометрических персональных данных граждан «в целях проведения идентификации (в банковской сфере и иных сферах финансового рынка)», – гласит проект документа. Итак, в России появляется «новый орган государственной власти» – Центробанк РФ, а под понятие «иных сфер» финансового рынка подпадают многие отрасли: пенсионная, медицинская, страховая, ипотечная, кредитная и другие. У нас еще с лихих 90-х в обходе используется выражение «другие участники рынка». А рынок – это все пространство страны...
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Антисоветчик

52 минуты назад
Остальные пользуются более совершенной системой GPS.
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