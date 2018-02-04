Общество
58 минут назад
Липецкая область в лидерах по использованию ГЛОНАСС
Регион - на третьем месте в стране
Минэкономразвития на основании данных, предоставленных субъектами Российской Федерации в ГАС «Управление», сформировал рейтинг регионов по использованию системы ГЛОНАСС.
В соответствии с методикой, оценка производится по показателям создания и развертывания в регионе информационно-навигационной инфраструктуры, уровня использования технологий ГЛОНАСС, финансирования мероприятий, связанных с внедрением и использованием ГЛОНАСС, состояния нормативного правового регулирования внедрения и использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, эффективности использования информационно-навигационных технологий ГЛОНАСС.
Липецкая область в этом рейтинге заняла 3 строчку. Не первом месте - Воронежская область, на 2-м - Курская, сообщает d-russia.ru.
В соответствии с методикой, оценка производится по показателям создания и развертывания в регионе информационно-навигационной инфраструктуры, уровня использования технологий ГЛОНАСС, финансирования мероприятий, связанных с внедрением и использованием ГЛОНАСС, состояния нормативного правового регулирования внедрения и использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, эффективности использования информационно-навигационных технологий ГЛОНАСС.
Липецкая область в этом рейтинге заняла 3 строчку. Не первом месте - Воронежская область, на 2-м - Курская, сообщает d-russia.ru.
Антисоветчик
Мы уже давно Мировой океан оцифровали
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1111
1111
колян
Неавтофанат
всех под колпак
все под колпаком
Антисоветчик