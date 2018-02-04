Липецкая область в лидерах по использованию ГЛОНАСС

Регион - на третьем месте в стране

Минэкономразвития на основании данных, предоставленных субъектами Российской Федерации в ГАС «Управление», сформировал рейтинг регионов по использованию системы ГЛОНАСС.



В соответствии с методикой, оценка производится по показателям создания и развертывания в регионе информационно-навигационной инфраструктуры, уровня использования технологий ГЛОНАСС, финансирования мероприятий, связанных с внедрением и использованием ГЛОНАСС, состояния нормативного правового регулирования внедрения и использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, эффективности использования информационно-навигационных технологий ГЛОНАСС.



Липецкая область в этом рейтинге заняла 3 строчку. Не первом месте - Воронежская область, на 2-м - Курская, сообщает d-russia.ru.