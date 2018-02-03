«Стальная команда» из Липецка стала сильнейшей яхтой Европы (ФОТО)

Нашей команде достался европейский Кубок.

Международная ассоциация яхт класса “Micro” (IMCCA) подвела итоги за 2017 год.

Лидером рейтинга и, соответственно, обладателем Кубка Европы стала команда “Steel Team” – рулевой Владимир Баженов, шкотовые Андрей Бабушкин и Игорь Усеня.







Липчане поднялись так высоко, благодаря высоким результатам на этапах «Euro Micro Cup», проходивших в разных странах, в том числе в России. В пяти регатах у липчан три победы и одно второе место. Кроме того, они были 4-ми на чемпионате мира.

«Steel Team» по итогам года набрала 3597 очков, вторыми стали члены французского экипажа яхты «Platypus» - 3498, третьими – еще одна команда из Франции на яхте«Liberte II» - 3108.







Добавим, что «Стальная команда» во второй раз в своей истории завоевывает Кубок Европы. Впервые это случилось в 2013 году, а в 2012 и 2014 липчане были вторыми.

Сейчас команда начала готовиться к соревнованиям-2018. Как сообщили яхтсмены, ведутся работы с корпусом яхты, меняются изношенные элементы, вносятся некоторые изменения в проводку и такелаж и многое другое…







Как организатор , “Steel Team” готовится к проведению 4-ой регаты «Кубок Победы» в Липецке в начале мая. Эта регата посвящена великому событию - Великой Победе в ВОВ. Традиционно на эти соревнования приезжают сильнейшие яхтсмены России. К нам в Липецк приезжали спортсмены из Казахстана, Германии и Литвы.

Кроме того, в классе «Микро» запланированы регаты в Италии (18-20 мая), Сербии (19-21 мая), Москве (1-5 июня), Пскове (9-13 июня), Словакии (29 июня-1 июля), Польше (27-29 июля), Латвии (август), Франции (8-9 сентября) и Бельгии (20-21 октября). Чемпионат мира в этом классе состоится 13-17 августа в Польше.



Фото из своего архива предоставила команда “Steel Team”