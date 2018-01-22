Происшествия

35 минут назад

Липчанка обокрала проводника поезда

4 375
#кража #поезд
Липчанка обокрала проводника поезда

Женщина своровала сотовый телефон.

Россошанским районным судом Воронежской области рассмотрено уголовное дело по обвинению жительницы Липецка в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ, - кража, то есть тайного хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину.

В июне 2017 года липчанка села в поезд "Россошь- Липецк". Зайдя в вагон № 3 поезда, пассажир проходя по коридору вагона от тамбура до своего места, увидела через открытую дверь в служебном купе проводника лежавший на столе сотовый телефон, принадлежащий проводнику вагона. Подсудимая, убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, зашла через открытую дверь в служебное купе проводника вагона и похитила аппарат.

Уголовное дело было рассмотрено в порядке особого производства, суд признал липчанку виновной в совершении указанного преступления, назначив ей наказание в виде лишения свободы на год. На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание в виде лишения свободы суд назначил условно с испытательным сроком на 1 (один) год.

Приговор не вступил в законную силу. У сторон есть право его обжалования в течение 10 суток со дня его провозглашения, указывают в суде Россошанского района.
4 375
#кража #поезд

Комментарии (4)

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Старый проводник

2 минуты назад
А когда пассажиркам за щеку даёшь, руки лучше в карманах держать...
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Да уж

22 минуты назад
123, да они пишут а потом переписыают
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123

29 минут назад
Уже обновили, а то было только название
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Статья так статья

30 минут назад
Самая длинная новость
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