Липчанка обокрала проводника поезда

Женщина своровала сотовый телефон.

Россошанским районным судом Воронежской области рассмотрено уголовное дело по обвинению жительницы Липецка в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ, - кража, то есть тайного хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину.



В июне 2017 года липчанка села в поезд "Россошь- Липецк". Зайдя в вагон № 3 поезда, пассажир проходя по коридору вагона от тамбура до своего места, увидела через открытую дверь в служебном купе проводника лежавший на столе сотовый телефон, принадлежащий проводнику вагона. Подсудимая, убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, зашла через открытую дверь в служебное купе проводника вагона и похитила аппарат.



Уголовное дело было рассмотрено в порядке особого производства, суд признал липчанку виновной в совершении указанного преступления, назначив ей наказание в виде лишения свободы на год. На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание в виде лишения свободы суд назначил условно с испытательным сроком на 1 (один) год.



Приговор не вступил в законную силу. У сторон есть право его обжалования в течение 10 суток со дня его провозглашения, указывают в суде Россошанского района.