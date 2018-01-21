Общество

53 минуты назад

Воронежских трейнхопперов поезд увез в Липецк

3 577
#поезд #
Воронежских трейнхопперов поезд увез в Липецк

Опасную поездку молодые люди сняли на видео.

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«Сами того не ожидая укатили аж до Липецкой области, так как поезд остановился только там», написал в аннотации к видео воронежский трейнхоппер Федяй.

На видео двое юношей забираются практически на ходу в открытый вагон c углем, при этом рискуют попасть в опасную зону высоковольтной линии. А затем, поезд набирает ход и едет без остановок до Липецка. В планы юных трейнхопперов это не входило. В пути ребята сильно замерзли.

Трейнхоп - способ передвижения, заключающийся в проезде на поездах и иных рельсовых транспортных средствах с их внешней стороны. Включает в себя проезд на крышах, открытых переходных и тормозных площадках, в открытых кузовах, либо с боковых или торцевых сторон вагонов или в подвагонном пространстве на элементах наружной арматуры подвижного состава. Люди, практикующие данный способ проезда, именуются «трейнсёрферами», «трейнхопперами» или «зацеперами».

Увеличение молодежи трейнхопом очень опасно. Ежегодно оно уносит жизни молодых людей.

Видео отредактировано, так оригинал содержит ненормативную лексику. В начале ролика подростки делятся планами поездки таким же способом на Урал или в Крым. Хотя в Крым им вряд ли удастся попасть, так едва ли еще по строящемуся мосту начнется движение поездов.

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#поезд #

Комментарии (3)

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ДВА ДИБИЛА ЭТО СИЛА ?

6 минут назад
Свой выходной потратить на сидение на куче угля на пронизывающем ветре + оплата обычного проезда
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Трейн...чего-то там

17 минут назад
Придурки обычные! Напридумывали всяких слов иностранных для обозначения дури человеческой!
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славянин

21 минуту назад
в годах так послевоенных так ездили, только не забавы ради, а за неимением пассажирских поездов.
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