Происшествия

сегодня, 01:53

В Липецке оцепляли здания Следственного комитета

9 3116
#взрывное устройство
2
В Липецке оцепляли здания Следственного комитета

Причиной тревоги стал телефонный звонок.

Поздно вечером 19 января в Липецке были оцеплены здания Следственного управления СК РФ по Липецкой области на площади Авиаторов и улице Космонавтов.

Причиной тревоги стал анонимный звонок о взрывном устройстве. Проверка всех помощений зданий с помощью служебных собак заняла около часа.
9 3116
#взрывное устройство
2

Комментарии (9)

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Гузкий

22 минуты назад
А пакхомов не будит?
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злой обыватель

сегодня, 09:15
СТОПРОЦЕНТАНЯ ИНФА. левота вашей инфы, и сделали по указке нового презика этой х.ёвой конторы
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расцепляла

сегодня, 08:50
А чем "оцепляли"?
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народ

сегодня, 07:55
я не знаю а кто знает
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Animal planet.

сегодня, 07:35
Какой то больной позвонил,вот делать нечего,кому то не спиться, ещё и собак заставил по такому морозу работать.Поймать и наказать .
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злой обыватель

сегодня, 07:28
неужели так нас готовят, я думаю мы не подохнем от этого. СК - писюлёк, резекцированный с разлагающегося трупа Прокуратуры. Привет вам всем уроды и преступники вечно нарушвющие 286 УК РФ. Чтоб вы до десятого колена были прокляты, мрази.
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неужели так нас готовят

сегодня, 06:12
что их все же расформируют?
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Sergey

сегодня, 03:10
Уверен, все получали штрафы от ГИБДД, даже если никогда не нарушали ПДД! К счастью, уже есть выход, на этом сайте http://bit.ly/netkamer инструкция как НЕ НАРУШАЯ закон забыть о штрафах на год! Они попросту не будут приходить, поскольку камеры не смогут распознать номер автомобиля! 2 месяца пользуюсь - никаких нареканий.
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Ваш тренер

сегодня, 02:40
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
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