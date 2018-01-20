Происшествия
сегодня, 01:53
В Липецке оцепляли здания Следственного комитета
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Причиной тревоги стал телефонный звонок.
Поздно вечером 19 января в Липецке были оцеплены здания Следственного управления СК РФ по Липецкой области на площади Авиаторов и улице Космонавтов.
Причиной тревоги стал анонимный звонок о взрывном устройстве. Проверка всех помощений зданий с помощью служебных собак заняла около часа.
Причиной тревоги стал анонимный звонок о взрывном устройстве. Проверка всех помощений зданий с помощью служебных собак заняла около часа.
9 3116
Гузкий
злой обыватель
расцепляла
народ
Animal planet.
злой обыватель
неужели так нас готовят
Sergey
Ваш тренер