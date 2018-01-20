В Липецке оцепляли здания Следственного комитета

Причиной тревоги стал телефонный звонок.

Поздно вечером 19 января в Липецке были оцеплены здания Следственного управления СК РФ по Липецкой области на площади Авиаторов и улице Космонавтов.



Причиной тревоги стал анонимный звонок о взрывном устройстве. Проверка всех помощений зданий с помощью служебных собак заняла около часа.

