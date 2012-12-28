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сегодня, 17:25
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На 16 улицах Липецка отключат холодную воду

23 марта «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся почти два десятка улиц, предупредили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 32 по улице Черноземной, № 44 по улице Западной, № 45 в 9-м микрорайоне, № 2а по улице Авиационной, №№ 3, 35, 35а, 38, 40, 58, 65, 77в, 79, 81, 83, 85 по улице Первомайской, №№ 5, 7 по улице Барашева, №№ 27, 35, 39 по улице Советской, № 8 по улице Литаврина, № 2 в переулке Литаврина. Подачу холодной воды в этот период ограничат также жителям частного сектора улиц Донецкой, Днепровской, Черноземной, Западной, Товарищеской, 40 лет ВЛКСМ, Аэродромной, Авиационной, переулков Макаренко, Рылеева. 

Воду подвезут по адресам: улица Луговая, 3, улица Первомайская, 58, улица Литаврина, 8. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

23 марта плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. 

Из-за монтажа приборов учета электроэнергии свет отключат:

- с 09:00 до 18:00 — на улицах Дорожной, Зареченской, Земной, Инженерной, Кленовой, Фурманова, Варшавской, Добровской, Бурлакова, Постышева, Зорге, Олимпийской, Патриотической, Писарева, адмирала Макарова, Прокатной, Рязанской, Ферросплавной, Черняховского, Монтажников, Юношеской, Ново-Весовой, Ударников, Городовикова, Медицинской, Гвардейской, Бехтерева, в переулке Задонском, по Воронежскому шоссе, в садоводчествах «Горняк», «Дачный-3». 

С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы 4-й Пятилетки, Павлова, 9 Января, Студеновскую. 

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