27-летнего и 52-летнего липчан обвиняют в посредничестве при передаче взятки в 190 000 рублей за военный билет
Сколько веревочке не виться: экс-директора областного дорожного агентства осудили за взятку
Сколько веревочке не виться: экс-директора областного дорожного агентства осудили за взятку
Литой асфальт против лужи — чиновники вновь объяснили липчанам технологию дорожного ремонта
Общество
585
сегодня, 17:25
1
На 16 улицах Липецка отключат холодную воду
23 марта «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся почти два десятка улиц, предупредили в компании.
Воду подвезут по адресам: улица Луговая, 3, улица Первомайская, 58, улица Литаврина, 8. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
23 марта плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
Из-за монтажа приборов учета электроэнергии свет отключат:
- с 09:00 до 18:00 — на улицах Дорожной, Зареченской, Земной, Инженерной, Кленовой, Фурманова, Варшавской, Добровской, Бурлакова, Постышева, Зорге, Олимпийской, Патриотической, Писарева, адмирала Макарова, Прокатной, Рязанской, Ферросплавной, Черняховского, Монтажников, Юношеской, Ново-Весовой, Ударников, Городовикова, Медицинской, Гвардейской, Бехтерева, в переулке Задонском, по Воронежскому шоссе, в садоводчествах «Горняк», «Дачный-3».
С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы 4-й Пятилетки, Павлова, 9 Января, Студеновскую.
0
0
0
0
1
Комментарии (1)