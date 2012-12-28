Все теплее и теплее: в Липецкой области до +9

23 марта Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. 24 и 25 марта регион попадет под влияние атмосферного фронта атлантического циклона, пройдут небольшие дожди.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 23 марта — около нуля градусов, что в пределах климатической нормы, 24 и 25 марта — 3-4 градусов тепла, что на 3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью — от -2 до -7 градусов, днем — от +4 до +9 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью на улице — от -5 до -7, днем — от +4 до +6 градусов.День 23 марта стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +17. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году — 22 градуса мороза.