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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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Все теплее и теплее: в Липецкой области до +9
23 марта Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. 24 и 25 марта регион попадет под влияние атмосферного фронта атлантического циклона, пройдут небольшие дожди.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью — от -2 до -7 градусов, днем — от +4 до +9 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью на улице — от -5 до -7, днем — от +4 до +6 градусов.
День 23 марта стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +17. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году — 22 градуса мороза.
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