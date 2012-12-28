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Общество
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сегодня, 16:13
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Бизнес оставил в снегу часть улицы Советской
От «Меркурия» до остановки «Улицы Горького» вся ее нечетная сторона — во льду и черных от грязи сугробах.
Как выяснил GOROD48, это результаты пренебрежения субъектов хозяйственной деятельности к Правилам благоустройства Липецка. В мэрии говорят, что зона ответственности бизнеса — до ближайшего бордюра, а в случае его отсутствия — до 10 метров от входной группы. Это — территория, за порядок на которой отвечают магазины, офисы, аптеки, кафе, рестораны.
Очевидно, на бизнес не возымели действия десятки выданных департаментом развития территории мэрии предписаний о необходимости устранения выявленные нарушений по соблюдению Правил благоустройства Липецка.
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