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сегодня, 16:13
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Бизнес оставил в снегу часть улицы Советской

От «Меркурия» до остановки «Улицы Горького» вся ее нечетная сторона — во льду и черных от грязи сугробах.

Вот ведь парадокс: на четной стороне улицы Советской в Липецке уже не найти и горсти снега, а вся ее нечетная сторона — от «Меркурия» до остановки «Улицы Горького» — в сплошном льду.

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Как выяснил GOROD48, это результаты пренебрежения субъектов хозяйственной деятельности к Правилам благоустройства Липецка. В мэрии говорят, что зона ответственности бизнеса — до ближайшего бордюра, а в случае его отсутствия — до 10 метров от входной группы. Это — территория, за порядок на которой отвечают магазины, офисы, аптеки, кафе, рестораны.

Очевидно, на бизнес не возымели действия десятки выданных департаментом развития территории мэрии предписаний о необходимости устранения выявленные нарушений по соблюдению Правил благоустройства Липецка.
благоустройство
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Комментарии (26)

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Как гость
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Сначала новые
Сергей
13 минут назад
Пройдитесь, по новым районам, и посмотрите, как там город не уиноуат....... Песок, грязь,уже сейчас пыли ща, а когда высохнет, с дороги чуть уберут, а на обочине, на газоне, этой грязи, ещё всю весну и лето пылища будет, до следующего сезона.
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нужно
23 минуты назад
выдать предостережение
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Гость
41 минуту назад
Как всегда бизнес виноват. Что бы ещё придумать, чтобы задушить его до конца?
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Гость
43 минуты назад
Такое не только на улице Советской. Весь город в грязном снегу, во дворах лёд отбить не возможно.
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Виталий
45 минут назад
Да точно так и есть , там где днем солнце там снега уже и нет !!! Молодцы для равноправия пусть мэрия предписание выпишет и солнышку, вдруг светить с другой стороны будет так же , , а пример как не чистить снег мы ужи видели !
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Погода
57 минут назад
Не порядок, надо в следующем году изменить место восхода и заката солнца , чтобы предприниматели с четной стороны улицы тоже остались с кучами неубранного снега.
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Ну
сегодня, 17:32
А почему этот бизнес платит за содержание и текущий ремонт жилья управляющей компании не подскажете? Бизнес оплачивает услугу по уборке снега ук жилинспекция на бездействие ук не реагирует и выдумывает какую то ответственность бизнеса! Зла не хватает
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ФАндор
сегодня, 17:13
А что говорил в ,,Чипооллино,, синьор Помидор пр поводу оплаты налогов населением за осадки ? Может ,,собака порылась,, в данной публикации именно по этому поводу ?
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ФАндор
сегодня, 17:07
Возврашайтесь в школу , искатели парадоксов.........
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V
сегодня, 16:52
А куда его там счищать? И покажите где бизнес почистил? все федеральные сети (пятерка, магнит) и сейчас в снегу и всю зиму
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