Бизнес оставил в снегу часть улицы Советской

От «Меркурия» до остановки «Улицы Горького» вся ее нечетная сторона — во льду и черных от грязи сугробах.

Вот ведь парадокс: на четной стороне улицы Советской в Липецке уже не найти и горсти снега, а вся ее нечетная сторона — от «Меркурия» до остановки «Улицы Горького» — в сплошном льду.Как выяснил GOROD48, это результаты пренебрежения субъектов хозяйственной деятельности к Правилам благоустройства Липецка. В мэрии говорят, что зона ответственности бизнеса — до ближайшего бордюра, а в случае его отсутствия — до 10 метров от входной группы. Это — территория, за порядок на которой отвечают магазины, офисы, аптеки, кафе, рестораны.Очевидно, на бизнес не возымели действия десятки выданных департаментом развития территории мэрии предписаний о необходимости устранения выявленные нарушений по соблюдению Правил благоустройства Липецка.