27-летнего и 52-летнего липчан обвиняют в посредничестве при передаче взятки в 190 000 рублей за военный билет
Сколько веревочке не виться: экс-директора областного дорожного агентства осудили за взятку
Сколько веревочке не виться: экс-директора областного дорожного агентства осудили за взятку
Литой асфальт против лужи — чиновники вновь объяснили липчанам технологию дорожного ремонта
Происшествия
654
сегодня, 16:39
6
Служивший в Чечне и Афганистане мужчина ударил следователя
И был оштрафован на 50 000 рублей.
Этот конфликт произошёл 27 декабря 2022 года. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, во время уведомления об окончании следственных действий по уголовному делу подсудимый нанес следователю удар локтем в левый глаз, а потом ещё толкнул также локтем в грудь.
При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: состояние здоровья подсудимого, его участие в составе ограниченного контингента советских войск в войне в Афганистане, службу в Чечне, положительную характеристику по бывшему месту работы, наличие на иждивении престарелой матери.
0
1
0
6
1
Комментарии (6)