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сегодня, 16:39
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Служивший в Чечне и Афганистане мужчина ударил следователя

И был оштрафован на 50 000 рублей.

Тербунский районный суд Липецкой осудил 64-летнего жителя Долгоруковского района по части 1 статьи 318 УК РФ — применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей и оштрафовал мужчину на 50 000 рублей.

Этот конфликт произошёл 27 декабря 2022 года. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, во время уведомления об окончании следственных действий по уголовному делу подсудимый нанес следователю удар локтем в левый глаз, а потом ещё толкнул также локтем в грудь.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: состояние здоровья подсудимого, его участие в составе ограниченного контингента советских войск в войне в Афганистане, службу в Чечне, положительную характеристику по бывшему месту работы, наличие на иждивении престарелой матери.
насилие
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Гость
11 минут назад
Тупых так и учат.
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Ну
сегодня, 17:13
Не надо тревожить прошедших войну.
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Просто так
сегодня, 16:51
Не бывает
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1
сегодня, 16:48
Значит за дело
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Вазген
сегодня, 16:43
А за дискредитацию служилых уголовка?
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Иди
сегодня, 17:15
Сл!ужи
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