Служивший в Чечне и Афганистане мужчина ударил следователя

И был оштрафован на 50 000 рублей.

Тербунский районный суд Липецкой осудил 64-летнего жителя Долгоруковского района по части 1 статьи 318 УК РФ — применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей и оштрафовал мужчину на 50 000 рублей.Этот конфликт произошёл 27 декабря 2022 года. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, во время уведомления об окончании следственных действий по уголовному делу подсудимый нанес следователю удар локтем в левый глаз, а потом ещё толкнул также локтем в грудь.При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: состояние здоровья подсудимого, его участие в составе ограниченного контингента советских войск в войне в Афганистане, службу в Чечне, положительную характеристику по бывшему месту работы, наличие на иждивении престарелой матери.