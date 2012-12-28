68-летняя ельчанка по звонку в мессенджере перевела мошенникам 800 000 рублей

А 24-летнего липчанина обманули при покупке коробки передач.

21 марта в Ельце в полицию обратилась 68-летняя женщина, которую обманули мошенники. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщине позвонили в мессенджере «Telegram» и сообщили о несанкционированных операциях по её счёту. Под предлогом предотвращения мошеннических действий ельчанка перевела на «безопасный счет» 800 000 рублей.В Липецке 24-летний мужчина хотел купить коробку передач на сайте объявлений. Продавец перевёл общение в мессенджер и затем прислал активную ссылку для оплаты товара. В результате липчанин лишился 49 900 рублей, а коробку передач так и не получил.