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Происшествия
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сегодня, 14:48
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68-летняя ельчанка по звонку в мессенджере перевела мошенникам 800 000 рублей
А 24-летнего липчанина обманули при покупке коробки передач.
В Липецке 24-летний мужчина хотел купить коробку передач на сайте объявлений. Продавец перевёл общение в мессенджер и затем прислал активную ссылку для оплаты товара. В результате липчанин лишился 49 900 рублей, а коробку передач так и не получил.
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