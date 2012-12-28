Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Данкове 16-летняя девушка собиралась поджечь военкомат
Происшествия
На проспекте Победы выгорела квартира
Происшествия
Заместитель прокурора Липецкой области Руслан Стрельников ушёл на пенсию
Общество
В Лев-Толстовском районе похоронили участника СВО
Общество
Вооруженный разбой в кальянном магазине записала камера наблюдения
Происшествия
В «Елецком» горела квартира на 15 этаже
Происшествия
27-летнего и 52-летнего липчан обвиняют в посредничестве при передаче взятки в 190 000 рублей за военный билет
Происшествия
Ванную комнату оккупировала летучая мышь: липчанам пришлось вызывать спасателей
Общество
В Липецкой области туберкулёзом заболели девять детей и один подросток
Здоровье
Сколько веревочке не виться: экс-директора областного дорожного агентства осудили за взятку
Происшествия
Читать все
Бизнес оставил в снегу часть улицы Советской
Общество
Сколько веревочке не виться: экс-директора областного дорожного агентства осудили за взятку
Происшествия
Служивший в Чечне и Афганистане мужчина ударил следователя
Происшествия
68-летняя ельчанка по звонку в мессенджере перевела мошенникам 800 000 рублей
Происшествия
Жильцы «обкомовского дома» жалуются на реставрационные работы
Общество
В «Елецком» горела квартира на 15 этаже
Происшествия
В Чаплыгинском интернате нарушали трудовые права сиделок, официанток и медбратьев
Общество
Литой асфальт против лужи — чиновники вновь объяснили липчанам технологию дорожного ремонта
Общество
На 16 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Все теплее и теплее: в Липецкой области до +9
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
508
сегодня, 14:48
4

68-летняя ельчанка по звонку в мессенджере перевела мошенникам 800 000 рублей

А 24-летнего липчанина обманули при покупке коробки передач.

21 марта в Ельце в полицию обратилась 68-летняя женщина, которую обманули мошенники. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщине позвонили в мессенджере «Telegram» и сообщили о несанкционированных операциях по её счёту. Под предлогом предотвращения мошеннических действий ельчанка перевела на «безопасный счет» 800 000 рублей.

В Липецке 24-летний мужчина хотел купить коробку передач на сайте объявлений. Продавец перевёл общение в мессенджер и затем прислал активную ссылку для оплаты товара. В результате липчанин лишился 49 900 рублей, а коробку передач так и не получил.
мошенничество
0
0
1
1
7

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
дЫК...
сегодня, 16:03
Бабки все думают ,что капитализм от социализма ничем не отличается,только колбасы побольше
Ответить
Человек
сегодня, 15:55
Покуда есть на свете.... Обманом нам стало бы жить с руки.
Ответить
Справедливый
сегодня, 15:48
Булгакова не читали - "НИКОГДА НЕ разговаривайте с незнакомцами !!! "
Ответить
вот так вот
сегодня, 15:45
Кто бы мне перевёл бы пару миллионов, жить что-то хочется хорошо!
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад
Общество
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Культура
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Общество
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Рядом с Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru