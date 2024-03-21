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Жильцы «обкомовского дома» жалуются на реставрационные работы

Власти пообещали усилить контроль над строителями и минимизировать последствия их работы.

Дом № 1 по улице Зегеля является своего рода уникальным и историческим комплексом — в 1958 году к зданию реального училища начала XX века пристроили несколько подъездов жилого дома, который был предназначен для партэлиты.

С января в здании реального училища начались реставрационные работы под будущую IT-школу. По словам жильцов дома, рабочие начали выбрасывать мусор прямо из окон. Двор заполнили грязь и пыль. А грохот от падения строительного мусора раздевается каждые несколько минут.

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— Мы все понимаем, но должны же быть какие-то цивилизованные методы выноса мусора. Пыль ложится на автомобили. А скоро снег сойдет, установится сухая погода, и пыль будет летать везде, — негодует жилец дома Юрий.

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За комментарием мы обратились к куратору стройки — управлению цифрового развития Липецкой области. 

— Мы приносим извинения за те временные неудобства, с которыми сегодня сталкиваются жильцы дома и их гости. Знаем эту проблему, периодически корректируем строителей. Сейчас мусор должен выбрасываться в мешках, чтобы исключить пыль во дворе. Проконтролируем и ведение шумных работ только в допустимое время. Мы тесно работаем с инициативной группой жильцов дома по вопросу будущего благоустройства из двора, когда ремонт будет закончен, — сообщили в управлении.

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Работы по демонтажу старой отделки знания должны закончиться к концу мая. Сроки диктует масштаб реконструкции. В здании реального училища красивая дореволюционная кладка была зашита гипсокартоном и плиткой, которые сейчас удаляются. Далее в порядок будет приведен фасад: очищены кирпичи, заменены выбитых и выпавшие части кладки. 

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— Это кропотливая и порой шумная работа, но зато здание придёт в свой первоначальный вид, а кирпич перестанет разрушаться — он будет покрыт специальным укрепляющим лаком. Окончание всех работ планируем к концу 2024 года, - отметили в управлении цифрового развития Липецкой области.
реконструкция
строительный мусор
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Строитель
52 минуты назад
А рукав который мусор прямо в контейнер отправляет, что, религия не позволяет использовать?
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Саша - Аппаратчик
39 минут назад
займись , это посложней будет , чем на диване лежать .
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Старый житель обкома
41 минуту назад
Так делают на загнивающем западе. У нас свой путь
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