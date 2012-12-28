В «Елецком» горела квартира на 15 этаже

Пожарные спасли трех человек.



Днем 22 марта на 15 этаже дома № 7а по Елецкому шоссе загорелась квартира.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, с огнем боролись четыре отделения пожарной охраны.— В результате оперативных действий пожарных были спасены три человека, — сказали в МЧС.