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Происшествия
2017
сегодня, 14:33
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В «Елецком» горела квартира на 15 этаже
Пожарные спасли трех человек.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, с огнем боролись четыре отделения пожарной охраны.
— В результате оперативных действий пожарных были спасены три человека, — сказали в МЧС.
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