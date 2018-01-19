В липецких школах усиливают меры безопасности

В связи с чрезвычайными происшествиями в школах Перми и Бурятии, пропускной режим в образовательных учреждениях города усилен, сообщил председатель департамента образования администрации Липецка Александр Мочалов.

С представителями частных охранных предприятий, которые обеспечивают безопасность в учреждениях, проводятся дополнительные инструктажи. Доступ в учебные заведения посторонним лицам строго ограничен. Особое внимание уделено профилактической работе со школьниками и их родителями.

На сегодняшний день все школы и более половины детских садов оснащены камерами видеонаблюдения, позволяющими просматривать периметр, вход и выход из учреждения. В этом году за счет городского бюджета планируется доукомплектовать ими все образовательные учреждения.

Кроме того, школы и детсады областного центра оснащены «тревожной кнопкой» прямой связи с УМВД, что позволяет группам быстрого реагирования прибыть к месту происшествия в течение 5 минут.