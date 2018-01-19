Общество

сегодня, 16:45

В липецких школах усиливают меры безопасности

17 1224
#образование
В липецких школах усиливают меры безопасности

В связи с чрезвычайными происшествиями в школах Перми и Бурятии, пропускной режим в образовательных учреждениях города усилен, сообщил председатель департамента образования администрации Липецка Александр Мочалов.

С представителями частных охранных предприятий, которые обеспечивают безопасность в учреждениях, проводятся дополнительные инструктажи. Доступ в учебные заведения посторонним лицам строго ограничен. Особое внимание уделено профилактической работе со школьниками и их родителями.

На сегодняшний день все школы и более половины детских садов оснащены камерами видеонаблюдения, позволяющими просматривать периметр, вход и выход из учреждения. В этом году за счет городского бюджета планируется доукомплектовать ими все образовательные учреждения.

Кроме того, школы и детсады областного центра оснащены «тревожной кнопкой» прямой связи с УМВД, что позволяет группам быстрого реагирования прибыть к месту происшествия в течение 5 минут.

17 1224
#образование

Комментарии (17)

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Толку от камер?

39 минут назад
если охрана за счёт родителей. Откажутся родители платить за охрану, кто будет тревожные кнопки нажимать и осуществлять видеонаблюдение?
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Липчанка

сегодня, 20:05
Я пособница фашистского режима в этой стране, осуществляющего полную деградацию и геноцид населения
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Липчанка

сегодня, 19:58
Полностью согласна с Машей!!!
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Маша

сегодня, 19:46
Инет мозги всем снёс: пользуйся, почти даром! Молодежь надо завлекать бесплатным спортом, путешествиями, кино, отдыхом! А вы попробуйте поехать с семьёй в Сочи, Крым, да в кино сходить....во что обойдётся? То-то! А инет Чертов-почти за так-кровь, убийства, войны и как это сделать....спасайся кто может!
ответить

СЕРГЕЙ

сегодня, 19:33
А деньги из бюджета выделят на охрану?
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Гр..баный экибастуз

сегодня, 19:20
111, нет - это есть прибавка к зарплате заведующей д/с, которую отстегивает ей ЧОП от собранных с родителей денег. Теперь, под шумок, с родителей будут ошкуривать по двойному тарифу и посадят еще - вторую бабку.
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111

сегодня, 19:05
в детском саду сидит хромая бабка .И ЭТО ЕСТЬ ОХРАНА !
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вася пупкин

сегодня, 18:38
А кто будет на переднем рубеже?5 минут,5минут это мало или много?Пенсионеры за 10 000 в месяц сидят.
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Tt

сегодня, 17:42
Да -да, глок, сорвал с языка! В Бурятии ещё , оказывается, коктейль бросили. С этим как? Срочно закупать бронированные стекла во все школы путланда и заказ этот отдать кому нибудь из перших дружбанов главпахана, ротенбергам там, ковальчукам , шамаловым!
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Правда

сегодня, 17:42
Небось достали все вот и прищёл с топором, маловато чтото он там искалечил....
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