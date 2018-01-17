Незасчитанная шайба и решающий гол, пропущенный втроем

Липецкие хоккеисты проиграли первый матч в Россоши.

Только что в Россоши (Воронежская область) хоккеисты «Липецка» в трудном и упорном матче уступили середняку Западной конференции НМХЛ – 2:4.

Напомним, что пять команд уже обеспечили себе место в плей-офф, оторвавшись далеко от остальных участников турнира. 6-е место с 13-ти очковым отставанием от ближайшего соперника как раз и занимает «Россошь», которая пока еще борется за попадание в игры на выбывание.

Липчане начали поединок немного расслаблено, и преимущество на первых минутах было у хозяев площадки, которые на 5-й минуте сумели воплотить его в заброшенную шайбу. Наш вратарь Илья Донченко ничего не смог поделать с броском Егора Власова – 0:1.

В дальнейшем в первом периоде команды по разу оставались в меньшинстве, но к заброшенным шайбам это не привело. Вернее, липчане под занавес периода сумели в равных составах отправить каучуковый диск в ворота соперников, но арбитр матча после просмотра эпизода взятие ворот отменил.

Наша команда сумела огорчить соперников по всем правилам на 31-й минуте, когда шайбу забросил Павел Скуматов, один из трех наших хоккеистов, которым 20 января предстоит в составе сборной «Запада» участвовать в матче «Всех звезд» НМХЛ.

Ближе к концу периода был удален наш Глеб Ромащенко, причем наказание перенеслось и на начало третьей двадцатиминутки. В меньшинстве липчане выстояли, но как только составы команд уравнялись, уставшие подопечные Сергея Рыбина пропустили второй гол, который записал на свой счет Иван Воробьев.

Всего через минуту с небольшим произошли ключевые события в матче: с интервалом в 40 секунд на скамейку штрафников отправились наши Александр Арзамасцев и Павел Скуматов. Втроем против «пятерки» «Россоши» нашей команде сдюжить было очень сложно, итог – пропущенная шайба от Дмитрия Дмитриева на 45-й минуте, предопределившая итог матча – 1:3.

«Липецк» искал счастье в атаке. На 55-й минуте Илья Шуркалов сократил отставание до минимума – 2:3 и, казалось, что матч еще можно спасти.

Но вновь события начали развиваться по знакомому сценарию: сначала на скамейку штрафников поехал Глеб Ромащенко, а следом за ним – Илья Шуркалов. 30 секунд втроем липчане выстояли, а вчетвером пропустили гол от Дениса Чурмаева – 2:4.

Замена Донченко на шестого полевого хоккеиста за 6 секунд до сирены выглядела скорее, как дань традиции.

Впрочем, ничего особо страшного не произошло: наша команда осталась на 4-м месте, и завтра постарается взять реванш в повторной игре.