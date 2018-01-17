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сегодня, 17:05

Три липецких хоккеиста сыграют в «матче звезд» НМХЛ

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Три липецких хоккеиста сыграют в «матче звезд» НМХЛ

Наши парни постараются помочь сборной «Запада» взять реванш .

Вслед за турниром «всех звезд» в Континентальной хоккейной лиге «звездный» матч предстоит и лучшим игрокам, выступающим в Национальной Молодежной хоккейной лиге (НМХЛ). Игра между сборными конференций «Запад» и «Восток» во второй раз подряд пройдет в Глазове на льду «Глазов-Арены» в ближайшую субботу, 20 января.

Сегодня официально были объявлены составы команд. Вызов в сборную «Запада» получили три игрока МХК «Липецк» - форварды Андрей Мещеряков и Павел Скуматов, а также защитник Александр Арзамасцев.

При этом Мещеряков имеет все шансы выйти на лед в стартовой «пятерке», ведь он сейчас является лидером среди игроков Западной конференции по четырем основным статистическим показателям: заброшенным шайбам (их у него 22), голевым передачам (27), набранным очкам (49) и показателю полезности «+/-» (+22).

Добавим, что Скуматов является вторым бомбардиром и ассистентом лиги – 32 (13+19) очка и занимает 2-е место по показателю «+/-» - плюс 22 очка.

В тренерский штаб сборной «Запада» войдет воспитанник липецкого хоккея Игорь Меляков, который сейчас возглавляет ярославский «Локо-Юниор». Он вместе с наставником пензенского «Дизелиста» Алексеем Ваулиным будет помогать главному тренеру сборной Западной конференции Виктору Белякову из «СКА-Карелии».

Сборную «Востока» возглавит Сергей Кутявин, представляющий лидера конференции «Прогресс» (Глазов), причем под его руководством на лед выйдут сразу шестеро глазовских игроков. Помощниками тренера станут Дмитрий Лимасов из «Южного Урала-Металлурга» и Александр Агеев («Батыр»)

В прошлом году «матч звезд» НМХЛ закончился убедительной победой «Востока» - 6:0.

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