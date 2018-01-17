Липецкие школьники примерят на себя роль журналистов времен Великой Отечественной войны

Молодежи предстоит собирать фотографии и воспоминания участников Сталинградской битвы.

Очередное мероприятие, посвященное 75-летию победы советских войск в ключевой битве Второй мировой войны под Сталинградом, пройдет в Липецкой области.

Как сообщили в городском департаменте культуры и туризма, липчане примут участие во Всероссийском молодежном квесте «Сталинградская битва».

Перед участниками квеста стоит задача – примерив на себя роль советских журналистов, собрать истинные истории и факты нашей истории от первоисточников – ветеранов Великой Отечественной войны - и донести их до окружающих, тем самым предотвратить распространение ложных фактов.

Главной задачей молодежи станет – собрать фотографии и воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, которые участвовали в Сталинградской битве. В ходе квеста, участники наполняют альбомы фотографиями и воспоминаниями ветеранов, которые станут памятным атрибутом.



Фото fotos.fastimagess.ru

