Общество

сегодня, 17:22

Липецкие школьники примерят на себя роль журналистов времен Великой Отечественной войны

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#Память #Великая Отечественная #Сталинградская битва
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Липецкие школьники примерят на себя роль журналистов времен Великой Отечественной войны

Молодежи предстоит собирать фотографии и воспоминания участников Сталинградской битвы.

Очередное мероприятие, посвященное 75-летию победы советских войск в ключевой битве Второй мировой войны под Сталинградом, пройдет в Липецкой области.

Как сообщили в городском департаменте культуры и туризма, липчане примут участие во Всероссийском молодежном квесте «Сталинградская битва».

Перед участниками квеста стоит задача – примерив на себя роль советских журналистов, собрать истинные истории и факты нашей истории от первоисточников – ветеранов Великой Отечественной войны  - и донести их до окружающих, тем самым предотвратить распространение ложных фактов.

Главной задачей молодежи станет – собрать фотографии и воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, которые участвовали в Сталинградской битве. В ходе квеста, участники наполняют альбомы фотографиями и воспоминаниями ветеранов, которые станут памятным атрибутом.

Фото fotos.fastimagess.ru

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#Память #Великая Отечественная #Сталинградская битва
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Комментарии (2)

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ЖурФак

сегодня, 20:29
Позовите директора Центра Патриотического воспитания, он знает много про войну
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Неавтофанат

сегодня, 18:08
Войну с нашей стороны описывали СОВЕТСКИЕ журналисты! Это для врагов они все были русскими. В послевоенных советских фильмах снимались актёры-фронтовики, режиссеры и операторы снимали настоящую войну. Однако, на съёмки приглашались военные консультанты, чтобы все соответствовало реальности. На фото у солдата шинель с "коробкой скоростей". Так назывались пуговицы сзади на офицерских шинелях.
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