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Липецкие школьники примерят на себя роль журналистов времен Великой Отечественной войны
Молодежи предстоит собирать фотографии и воспоминания участников Сталинградской битвы.
Очередное мероприятие, посвященное 75-летию победы советских войск в ключевой битве Второй мировой войны под Сталинградом, пройдет в Липецкой области.
Как сообщили в городском департаменте культуры и туризма, липчане примут участие во Всероссийском молодежном квесте «Сталинградская битва».
Перед участниками квеста стоит задача – примерив на себя роль советских журналистов, собрать истинные истории и факты нашей истории от первоисточников – ветеранов Великой Отечественной войны - и донести их до окружающих, тем самым предотвратить распространение ложных фактов.
Главной задачей молодежи станет – собрать фотографии и воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, которые участвовали в Сталинградской битве. В ходе квеста, участники наполняют альбомы фотографиями и воспоминаниями ветеранов, которые станут памятным атрибутом.
Фото fotos.fastimagess.ru
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