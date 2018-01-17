Происшествия

сегодня, 08:45

63-летний пенсионер погиб в огне

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#пожар
63-летний пенсионер погиб в огне

Его тело нашли  сгоревшем доме.

Днем 16 января в селе Хрущевка Липецкого района на улице Центральной cгорел частный дом: пламя уничтожило сгораемые конструкции дома на площади 200 кв.м. В здании пожарные нашли тело его хозяина.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Причину смерти 63-летнего пенсионера предстоит выяснить судмедэкспертам.


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#пожар

Комментарии (1)

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ох

13 минут назад
Эх не щадит огонь, ни баб ни детей ни стариков.
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