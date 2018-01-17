Происшествия
сегодня, 08:45
63-летний пенсионер погиб в огне
Его тело нашли сгоревшем доме.
Днем 16 января в селе Хрущевка Липецкого района на улице Центральной cгорел частный дом: пламя уничтожило сгораемые конструкции дома на площади 200 кв.м. В здании пожарные нашли тело его хозяина.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Причину смерти 63-летнего пенсионера предстоит выяснить судмедэкспертам.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Причину смерти 63-летнего пенсионера предстоит выяснить судмедэкспертам.
ох