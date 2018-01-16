Липчане предпочитают называть детей Артемами и Аннами



Более 20 тысяч актов гражданского состояния зарегистрировано управлением ЗАГС администрации Липецка в 2017 году.



Как сообщили в ведомстве, за прошедшие двенадцать месяцев брачный союз заключили 4365 пар – на 478 больше, чем за аналогичный период 2016-го. Практически не изменилось число разводов – 2379.

А вот рождений в ушедшем году регистрировалось меньше: свидетельств выдано 6275 (-853). Из общего количества появившихся на свет малышей 45 % – первенцы, 41 % – вторые дети, 11 % – третьи. В 142 липецких семьях зарегистрирован четвёртый ребёнок, в 30-ти – пятый, в семи – шестой, а в двух семьях – по седьмому и восьмому ребёнку.

Одновременно наметилась динамика снижения смертности: органы ЗАГС оформили 6677 актов о смерти (-103).

Примерно на уровне 2016 года осталось количество усыновлений 40 (-2) и перемен имени 238 (+7). Интересно, как называли родители своих малышей. В пятерку самых популярных мужских имен вошли Артем, Михаил, Иван, Александр и Дмитрий, женских – Анна, Мария, Виктория, Анастасия, София. Среди необычных имен в Липецке зарегистрированы Анна-Виктория, Анна-Мария, Ной, Лионель и Май.