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сегодня, 18:01

Липчане предпочитают называть детей Артемами и Аннами

11 1326
#демография
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Липчане предпочитают называть детей Артемами и Аннами


Более 20 тысяч актов гражданского состояния зарегистрировано управлением ЗАГС администрации Липецка в 2017 году.

Как сообщили в ведомстве, за прошедшие двенадцать месяцев брачный союз заключили 4365 пар – на 478 больше, чем за аналогичный период 2016-го. Практически не изменилось число разводов – 2379.

А вот рождений в ушедшем году регистрировалось меньше: свидетельств выдано 6275 (-853). Из общего количества появившихся на свет малышей 45 % – первенцы, 41 % – вторые дети, 11 % – третьи. В 142 липецких семьях зарегистрирован четвёртый ребёнок, в 30-ти – пятый, в семи – шестой, а в двух семьях – по седьмому и восьмому ребёнку.

Одновременно наметилась динамика снижения смертности: органы ЗАГС оформили 6677 актов о смерти (-103).

Примерно на уровне 2016 года осталось количество усыновлений 40 (-2) и перемен имени 238 (+7). Интересно, как называли родители своих малышей. В пятерку самых популярных мужских имен вошли Артем, Михаил, Иван, Александр и Дмитрий, женских – Анна, Мария, Виктория, Анастасия, София. Среди необычных имен в Липецке зарегистрированы Анна-Виктория, Анна-Мария, Ной, Лионель и Май.

11 1326
#демография
1

Комментарии (11)

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для всех

21 минуту назад
А голуби ждут от липчан корм. Очень часто подлетают и смотрят пешеходу в глаза.
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колхозники

48 минут назад
артем рожа лаптем
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че, не модно?

сегодня, 21:09
а где Никитки и Данилки? Миланки и Алиски?
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Оригинал

сегодня, 19:37
гость, Валерик это конечно "крутое" женское имя. Ох уж эти родители, называющие девочек мужскими именами и наоборот
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Оригинал

сегодня, 19:34
"В пятерку самых популярных женских – Анна, Мария, Виктория. Среди необычных имен в Липецке зарегистрированы Анна-Виктория, Анна-Мария" Сами то поняли, что написали про необычные имена? Это как стоит человек у прилавка и думает, "что же мне купить: колбасы или сарделек? Одни покупают колбасу, одни сардельки, примерно поровну. А я буду оригинальным, куплю и то и другое" Только это называется не оригинальностью, а скудоумием
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гость

сегодня, 19:29
Имя Артем не понимаю. Мои любимые имена Иван, Дмитрий Михаил, Аким.. Из женских нравятся Ольга, Елена, Валерия, Анна.
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Липчанка

сегодня, 18:53
Отчество Артёмович не очень звучит
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Боцман

сегодня, 18:44
Даздраперма Насруллаевна негодуэ.
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кокс

сегодня, 18:41
Родится сын назову Александром как моего деда.
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брат

сегодня, 18:11
ДАНИЛА!!!!!! ХДЕ?????
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