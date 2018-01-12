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Въехавший в подземный переход в Москве автобус был исправен
Следствие просит арестовать водителя автобуса Виктора Тихонова.
Басманный суд Москвы в пятницу рассмотрит ходатайство следователя об аресте водителя автобуса, въехавшего в декабре прошлого года в подземный переход на Славянском бульваре, - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила о том, что автобус, въехавший в подземный переход возле станции метро "Славянский бульвар" в Москве, был исправен. Об этом информирует РИА-Новости.
"В связи с этим управлявший им водитель Виктор Тихонов задержан", - сказала она, отметив, что водителю предъявлено обвинение. Следствие просит арестовать водителя автобуса Виктора Тихонова.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Виктора Тихонова в виде заключения под стражу", - сказала представитель суда, уточнив, что заседание состоится сегодня.
Тихонову предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и ч.3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).
Днем 25 декабря 2017 года в Москве около дома 3 по Славянскому бульвару автобус выехал с дороги на тротуар, сбивая людей, и съехал в подземный переход. По официальным данным, в результате аварии погибли четыре человека. По разным данным, пострадали от 13 до 15 человек. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.
Водитель автобуса утверждал, что автобус начал самостоятельное движение, а тормоза при этом не сработали. После аварии мужчина, находившийся за рулем автобуса, был госпитализирован. Источники уточняли, что у него обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер, травмы грудной клетки и легких, а также диагностировали гипертонический криз.
Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила о том, что автобус, въехавший в подземный переход возле станции метро "Славянский бульвар" в Москве, был исправен. Об этом информирует РИА-Новости.
"В связи с этим управлявший им водитель Виктор Тихонов задержан", - сказала она, отметив, что водителю предъявлено обвинение. Следствие просит арестовать водителя автобуса Виктора Тихонова.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Виктора Тихонова в виде заключения под стражу", - сказала представитель суда, уточнив, что заседание состоится сегодня.
Тихонову предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и ч.3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).
Днем 25 декабря 2017 года в Москве около дома 3 по Славянскому бульвару автобус выехал с дороги на тротуар, сбивая людей, и съехал в подземный переход. По официальным данным, в результате аварии погибли четыре человека. По разным данным, пострадали от 13 до 15 человек. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.
Водитель автобуса утверждал, что автобус начал самостоятельное движение, а тормоза при этом не сработали. После аварии мужчина, находившийся за рулем автобуса, был госпитализирован. Источники уточняли, что у него обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер, травмы грудной клетки и легких, а также диагностировали гипертонический криз.