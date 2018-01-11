Патриотическую игру посвятят 75-летию Сталинградской битвы

Финал игры «Вперед, мальчишки!» состоится в апреле.

Региональная военно-спортивная игра «Вперед, мальчишки!» в 2018 году будет посвящена 75-летию Сталинградской битвы, сообщает Центр патриотического воспитания населения Липецкой области.



Участниками игры станут коллективы любых образовательных учреждений. В команду включают 12 мальчиков 11-13 лет и их наставника из числа юнармейцев 14-17 лет. Впрочем, девочкам рано расстраиваться: по согласованию с организаторами в команду могут включить пару представительниц прекрасного пола.



Программа соревнований зонального этапа состоит из трех блоков: исторического (викторина по теме Сталинградской битвы и конкурс плакатов), военно-прикладного (строевой смотр) и спортивного. В финале конкурса к прежним испытаниям добавляют парад юнармейцев. Итоговые соревнования среди лучших команд состоятся в начале апреля в Липецке. Победителей ждут дипломы и призы.



Сталинградская битва - сражение Второй мировой войны, важный эпизод Великой Отечественной войны между РККА и Вермахтом с союзниками. Происходила на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия Российской Федерации с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года. Эта победа после череды поражений 1941—1942 годов стала переломной в войне.