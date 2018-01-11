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Патриотическую игру посвятят 75-летию Сталинградской битвы

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#битва #Великая Отечественная война
Патриотическую игру посвятят 75-летию Сталинградской битвы

Финал игры «Вперед, мальчишки!» состоится в апреле.

Региональная военно-спортивная игра «Вперед, мальчишки!» в 2018 году будет посвящена 75-летию Сталинградской битвы, сообщает Центр патриотического воспитания населения Липецкой области.

Участниками игры станут коллективы любых образовательных учреждений. В команду включают 12 мальчиков 11-13 лет и их наставника из числа юнармейцев 14-17 лет. Впрочем, девочкам рано расстраиваться: по согласованию с организаторами в команду могут включить пару представительниц прекрасного пола.

Программа соревнований зонального этапа состоит из трех блоков: исторического (викторина по теме Сталинградской битвы и конкурс плакатов), военно-прикладного (строевой смотр) и спортивного. В финале конкурса к прежним испытаниям добавляют парад юнармейцев. Итоговые соревнования среди лучших команд состоятся в начале апреля в Липецке. Победителей ждут дипломы и призы.

Сталинградская битва - сражение Второй мировой войны, важный эпизод Великой Отечественной войны между РККА и Вермахтом с союзниками. Происходила на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия Российской Федерации с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года. Эта победа после череды поражений 1941—1942 годов стала переломной в войне.
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#битва #Великая Отечественная война

Комментарии (3)

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Артурчик

сегодня, 19:09
Алекс, ты не прав, Сталинградская битва - это святое во всех смыслах! А вот Центру патриотического воспитания населения Липецкой области (очередные бесполезные жадные едоки) надо заткнуться, пока транспорт, транспортные карты, дороги, ливневка, пенсии и прочее не станут достойными граждан России!
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Алекс

сегодня, 15:09
Заипали со своими войнами
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...

сегодня, 15:00
липецкий тракторный завод был построен во время войны,слабо поиграть в такую игру патрийотам
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