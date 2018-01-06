«Не проводите праздники «в пьянствах, нечистотах, похотях, бесчинных пиршествах и прочих веселостях»

Митрополит Липецкий и Задонский Никон обратился к липчанам с рождественским посланием.

В Сочельник митрополит Липецкий и Задонский Никон обратился к липчанам с рождественским посланием.



- Сегодня мы празднуем Пришествие в мир Христа Спасителя, - говорится в послании, опубликованном на сайте Липецкой митрополии. - С этим радостным для каждого верующего сердца событием искренне поздравляю Вас всех! Пусть Богомладенец озарит души людские добром, светом, чтобы они стали немного человечнее, гуманнее, отзывчивее, милосерднее – и чуточку счастливее.



Каждый год повторяются на Рождественских службах одни и те же слова. Как красивы они, каким особенным слогом написаны, каким неповторимым смыслом и торжественностью проникнуты! В них вся история праздника. В них триумф: «Ликуй, вселенная, услышавши, прослави со Ангелы и пастырьми…» (На Часах кондак, глас 3). Радость и веселие: «Веселитеся, праведнии; Небеса, радуйтеся; взыграйте, горы…». И славословие Господа: «Неизреченне Господи, слава Тебе!» (Стихиры на Хвалитех, глас 4). И благодарность Ему за таковое снисхождение к нам, грешным: «В рабех кесаревым повелением написатися покорься, и нас, рабы сущия, врага и греха свободил еси, Христе» (Песнь 5-я канона), – т.е. признательность Богу Неба и земли за то, что Он, подчинившись кесареву повелению вписаться в число рабов, освободил и нас, рабов врага и греха.



В богослужебных песнопениях также и восхищение и преклонение пред Господом: «Что Тебе принесем, Христе, яко явился еси на земли яко Человек нас ради» (Стихиры на «Господи, воззвах», глас 2). Вот эти слова – «человека ради», «нас ради», «человеколюбия ради» – очень часто в том или ином варианте повторяются на протяжении всей службы, как бы обращая наше внимание: зачем Господь пришел на землю? из каких соображений? для чего? – «Нас бо ради родися Отроча Младо, Превечный Бог» (Кондак Праздника, глас 3).

Вся земная жизнь Спасителя, от Рождества и до Гроба, посвящена нам, она для нас, из-за нас. С Неба сошел Он (см. Ин. 6:38), «родился от Жены, подчинился закону» (Гал. 4:4), убожества яслей не погнушался (см. Лк. 2:7), пеленами повит был, плотью облекся (см. Ин. 6:51), Человеком стать изволил (см. Ин. 1:14). И это только начало! Далее были тридцать три года, полные лишений, страданий, труда, терпения и уничижения! Всем, чем мог для нас пожертвовать, Он пожертвовал. Воплотившись, не пребывал телесно в раю, на Небе, среди ангелов – на землю сошел, к людям грешным, подчас жестоким, грубым. Не восседал в царском дворце на троне – трудился простым плотником, пешком исходил дороги Израиля. Проповедовал, страдал, исцелял, утешал, плакал и творил чудеса – опять же, во имя милосердия Своего к роду людскому.



Святитель Василий Великий, ужасаясь, что «столь славное Солнце является в грязи», с умилением пишет нам: «Он для того родился, чтобы очистить тебя через сродственное с тобой естество. Он для того возрастает, чтобы сделать тебя родным через тесное общение. О, глубина благости и человеколюбия Божия! Вместо этой превосходящей щедрости мы не верим Благодетелю; вместо великого человеколюбия Владыки мы противимся быть Его рабами. О, это неуместное и лукавое безрассудство!»

Господь сделал для нас что мог, отдал нам всё, всего Себя, и самую жизнь Свою. По сравнению с такой Жертвой что можем дать Ему мы? Любой наш поступок, дар, подношение будут ничтожно малы. Но это не значит, что не стоит даже и стараться. Насколько возможно, каждый из нас пытается внести свою лепту, отблагодарить Господа, принести Ему наши малые дары, как и волхвы в свое время сделали это, возложив к Его ногам ладан, золото и смирну (см. Мф. 2:11).



Так и мы – по мере сил и всякий на своем поприще – приносим Господу наши умения, таланты, достижения. В сфере епархиальной деятельности – это освящение всё новых храмов, просветительская работа. В минувшем году на Липецкую землю неоднократно привозимы были различные святыни для поклонения. В октябре у нас несколько дней пребывал ковчег с частицей мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. В эти же дни проходил Региональный этап XXVI Международных Рождественских образовательных чтений на тему «Нравственные ценности и будущее человечества», где были затронуты проблемы образования, истории, культуры, социального служения и духовного просвещения народа. Работа секций отразила многообразие сторон служения Церкви помимо богослужебной жизни. Состоялись тематические конференции, семинары, круглые столы, мастер-классы в различных образовательных учреждениях Липецкой области от детских садов до вузов, а также в Главном управлении МЧС России по Липецкой области, Областном центре культуры, народного творчества и кино, на приходах храмов. Данное мероприятие, проводимое ежегодно, объединяет людей, трудящихся в Церкви, и работников светских структур, склонных видеть в Православии опору для государства и общества. Также в этом году Рождественские чтения сопровождала православная книжная выставка-форум «Радость Слова».



Но, как пишет в «Толковании на Евангелие от Матфея» Евфимий Зигабен, греческий монах и богослов XI–XII века, «…ты же знай, что как волхвы не увидели бы Христа, если бы не ушли далеко от своей страны, так и ты не увидишь Его, если не уйдешь далеко от земных страстей». Т.е. в первую очередь Богу нужна наша работа над собой, совершенствование души, постройка внутреннего храма. А «кирпичики» для него собираются постепенно, один за другим: стараться сдержать себя, когда хочется «взорваться»; подарить капельку душевного тепла ближнему, когда «своих скорбей хватает»; сделать усилие поступить благочестиво, несмотря на то что влечет, может быть, «широко разгуляться».



Ныне у нас Рождество, наступают Святки. Как мы обычно проводим эти праздничные дни? Прп. Паисий Святогорец говорит: «Люди мирские стремятся постичь смысл Рождества Христова с помощью жареной свинины». И святитель Тихон Задонский предостерегает нас, чтобы не проводили праздники «в пьянствах, нечистотах, похотях, бесчинных пиршествах, богомерзких и блудных песнях, в кулачных боях, позорищах, конских ристаниях и в прочих бесчинных веселостях». «Радость» не означает «разнузданность». Хотя, конечно, пост кончился – и утешиться немного можно. Но всё хорошо в меру. Тот же свт. Тихон разрешал даже «во славу Божию испить вина или чего другого, для того чтобы в такие дни при душевном веселье было и телесное утешение, чтобы человек и духом, и телом радовался. Радуясь же сердцем – и устами Бога Благодетеля благодарил».



Будем же и мы, дорогие, в благодарности сердца Родившемуся для нас Спасителю воспевать: «Слава в Вышних Богу, и на земли мир, дарова бо пришествие Твое, Спасе наш, слава Тебе!» (Стихиры на литии, глас 1).