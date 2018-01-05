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Охрану авиабазы Хмеймим усилили после атаки боевиков
Сирийские силовики усилили охрану территории, прилегающей к аэродрому Хмеймим после атаки радикалов, - сообщили в Минобороны. Ранее в ведомстве заявили, что 31 декабря "мобильная диверсионная группа" террористов атаковала военную базу из минометов, погибли двое военнослужащих.
Правоохранительные органы Сирии усилили охрану территории, прилегающей к авиационной базе Хмеймим Воздушно-космических сил России после минометной атаки радикальных исламистов, - сообщили в Минобороны РФ.
4 января российское военное ведомство сообщило о том, что 31 декабря мобильная диверсионная группа боевиков «с наступлением темного времени суток» обстреляла аэродром из минометов. В результате погибли двое российских военных.
Ранее СМИ сообщали том, что в результате нападения радикалов было выведено из строя четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72. Также, по сообщениям «Коммерсанта», был уничтожен склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда, а ранения могли получить более десяти военнослужащих. Однако Минобороны РФ опровергло эти данные.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич связал данное нападение с недоработкой сирийских военных и активизацией американских спецслужб по работе с боевиками
«Это произошло только потому, что были вывезены наши войска, и осталось вполне достаточно для функционирования военной базы. То, что охранялось нашими военными, сегодня передано «на хранение» подразделениям вооруженных сил Сирийской Арабской республики. Изменился подход», — рассказал сенатор.
Он отметил, что после заявления Минобороны РФ об уничтожении террористов произошла очень сильная активизация американских спецслужб «по восстановлению их инструментария, который был потерян».
«Мы должны открыто говорить об этой беспардонной поведенческой функции спецслужб США, которые не только работают специально против нас, они готовят эти подразделения, вооружают, обучают и кормят их там же — у себя на базе. А дальше дают задание по проведению подобных диверсионных акций. Не исключаю, что та группа, которая проводила этот диверсионный акт, представляя ИГИЛ, была под руководством кого-нибудь из американских спецназовцев. Подошли, сделали несколько выстрелов из миномета, и ушли», - считает сенатор.
Он уверен, что американцы и дальше будут стремиться воспользоваться ситуацией. Впрочем, у российских военных есть чем на это ответить.
«Ребята просто недопонимают: у нас за плечами Афганистан и Северный Кавказ. Мы знаем американскую тактику и знаем, как с ней бороться. Дорого обойдутся этим ребятам наши жертвы. Я в этом убежден. Шутить с нами в подобной методике, особенно накануне праздников, не рекомендуем», — подчеркнул Клинцевич.
Несколькими днями ранее боевики уже пытались атаковать Хмеймим. Радикалы, базировавшиеся в населенном пункте Бдама в провинции Идлиб, выпустили по российской авиабазе несколько ракет. Две из них были отражены российским зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1» на подлете, еще одна не долетела до места назначения, упав у города Джабла. После обстрела район патрулировали российские вертолеты.
Москва назвала данный обстрел провокацией террористов, направленной на срыв конгресса национального диалога в Сирии. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«В Москве с озабоченностью восприняли провокацию террористов. Российские военные надежно защищены многоуровневой системой ПВО. Беспокоит то, что у террористов появляются новые вооружения», — подчеркнула дипломат.
Франц Клинцевич, в свою очередь, предположил, что к нападению террористов на базу могут быть причастны американские представители.
«Абсолютно убежден, что атака боевиками российской базы в Сирии была невозможна без участия США — и в данном случае все равно, идет ли речь о их непосредственном участии или о, так сказать, благожелательном нейтралитете», — написал сенатор в фейсбуке.
По его словам, реальность не совпадает с декларируемыми Пентагоном заявлениями о победе над террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ).
«Доподлинно известно, что на территориях, контролируемых сирийскими правительственными войсками, боевики, в какое бы обличье они ни рядились, отсутствуют в принципе. С другой стороны, и коалиция, возглавляемая США, заявила о полной победе над террористами. Выходит, что боевиков не должно быть в Сирии как сколько-нибудь реальной силы, но они, судя по их действиям, есть. Просто США, как это, увы, водится за ними, говорят неправду», — пояснил парламентарий.
Он добавил, что США, по-видимому, помогают боевикам опосредованно.
«Я не утверждаю, что атака российской базы Хмеймим осуществлялась непосредственно боевиками с американских военных баз в Сирии. Это было бы, говоря современным языком, чересчур стремно. В то же время очень даже вероятно, что речь идет о боевиках, подготовленных и вооруженных американской стороной. Короче говоря, атака боевиков, на мой взгляд, служит еще одним подтверждением информации, озвученной недавно Генштабом России, что террористы ИГ проходят боевую подготовку на американских военных базах в Сирии», — заключил Клинцевич.
С 30 сентября 2015 года по запросу сирийского президента Башара Асада Россия начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. В марте 2016 года президент России Владимир Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. 11 декабря 2017 года Путин приказал вывести российские войска из Сирии. Однако на территории арабской республики остается постоянная группировка на базах Хмеймим и Тартус.