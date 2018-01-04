Липчанка борется за звание лучшего голоса России

Завтра начнется зрительское голосование.

Липчанка Текла Баиндурашвили выступила на телепроекте «Новая Звезда». Как сообщают организаторы конкурса, это первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие исполнители из всех частей России. Самые сильные вокалисты Российской Федерации встречаются на одной сцене. Каждый из них сражается за свой родной край. Знаменитые эксперты в области музыки выбирают сильнейших. А масштабное голосование телезрителей всей России определяет тех, кто пройдет в финал и станет победителем. В 3 сезоне проекта за звание лучшего голоса России будут бороться представители 8-ми Федеральных округов РФ (по одному участнику от каждого из 85-ти регионов РФ). Идея проекта принадлежит Министру обороны, генералу армии Сергею Шойгу, который является почетным гостем каждого финального шоу- концерта. Как сообщает телеканал " Звезда", липчанка на сцене с 6 лет. Играет на фортепиано. Лауреат различных вокальных конкурсов. Голосовой диапазон: меццо-сопрано 2,5 октавы. Любит путешествовать, не представляет жизни без музыки и без спорта. Занимается хореографией. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано, курсы вокала при РАМ им. Гнесиных. МГУ им. М.В. Ломоносова.Ориентирами в творчестве липчанка назвала таких исполнителей, как Lara Fabian, Adele, Beyonce, Rihanna, SIA, Ани Лорак. Если Текла стала бы победителем 3 сезона проекта "Новая звезда", то победу она был посвятила своей любимой двоюродной сестре Гвануе Киладзе, которая трагически погибла. Она хотела, чтобы Текла прославилась и всегда за неё болела. Эфиры конкурса стартовали 1 января. За семь дней зрители услышат голоса всей России. Выступление Теклы уже показали. А завтра, 5 января будет запущено зрительское смс-голосование. Фото - tvzvezda.ru