Общество

сегодня, 13:32

Липчанка борется за звание лучшего голоса России

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#певица #конкурс
Липчанка борется за звание лучшего голоса России

Завтра начнется зрительское голосование.

Липчанка Текла Баиндурашвили выступила на телепроекте «Новая Звезда». Как сообщают организаторы конкурса, это первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие исполнители из всех частей России. Самые сильные вокалисты Российской Федерации встречаются на одной сцене. Каждый из них сражается за свой родной край. Знаменитые эксперты в области музыки выбирают сильнейших. А масштабное голосование телезрителей всей России определяет тех, кто пройдет в финал и станет победителем. В 3 сезоне проекта за звание лучшего голоса России будут бороться представители 8-ми Федеральных округов РФ (по одному участнику от каждого из 85-ти регионов РФ). Идея проекта принадлежит Министру обороны, генералу армии Сергею Шойгу, который является почетным гостем каждого финального шоу- концерта. Как сообщает телеканал " Звезда", липчанка на сцене с 6 лет. Играет на фортепиано. Лауреат различных вокальных конкурсов. Голосовой диапазон: меццо-сопрано 2,5 октавы. Любит путешествовать, не представляет жизни без музыки и без спорта. Занимается хореографией. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано, курсы вокала при РАМ им. Гнесиных. МГУ им. М.В. Ломоносова.Ориентирами в творчестве липчанка назвала таких исполнителей, как Lara Fabian, Adele, Beyonce, Rihanna, SIA, Ани Лорак. Если Текла стала бы победителем 3 сезона проекта "Новая звезда", то победу она был посвятила своей любимой двоюродной сестре Гвануе Киладзе, которая трагически погибла. Она хотела, чтобы Текла прославилась и всегда за неё болела. Эфиры конкурса стартовали 1 января. За семь дней зрители услышат голоса всей России. Выступление Теклы уже показали. А завтра, 5 января будет запущено зрительское смс-голосование. Фото - tvzvezda.ru
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#певица #конкурс

Комментарии (10)

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Анастасия Захарова

9 минут назад
Пoзнaкомлюсь с парнем от 18 лет. Зовyт Настя, мнe 19, cтpойная, блoндинка, вeceлая и совсем не скромная)) Фoто и телeфон в анкeте >>> 18pop.ru
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злой обыватель

28 минут назад
Герои и героини нашего Времени.
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я

сегодня, 17:25
Удивилась, что с такими песенками допускают на конкурс. песенка для публичного дома
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Звукач

сегодня, 17:18
Текла , Текла и потекла Тёкла, як Свёкла . Такие нынче липчашвили .
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Скрепы

сегодня, 15:39
Свекла,вперёд в тебя верит твоя малая родина.
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политбюро

сегодня, 15:09
Cерёга, Это Фекла!Она же Липчанка,грузинка,спортсменка и комсомолка!
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Cерёга

сегодня, 14:48
Для дискотеке сойдёт но не более.А в чём её талант, я лично не понял, что за имя такое текла или тёлка, она грузинка,липчанка, или кто, общечеловек c планеты медуза?
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Живу тут давно

сегодня, 14:38
Однажды прочитала где-то: "Липецк-это глухая провинция с непонятными амбициями". Все так, даже порадоваться не можем по-человечески. Скорбная деревенька..... Идите и вы, злопыхатели, и покажите свои таланты. А то только строчить на Городе... На большее умишка -то не хватает....
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((

сегодня, 14:29
фу, расисты в Липецке. Позорище комментаторам, ребята , это вы недоразвитые животные из аулом, мне за вас стыдно!
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Дед

сегодня, 14:22
Похоже у тёкле на голове РОГА выросли, наверное от избытка таланта.
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