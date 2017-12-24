Происшествия

сегодня, 16:36

В Липецке выгорел дом: погиб один человек

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#пожар
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В Липецке выгорел дом: погиб один человек
В Липецке на улице Сырской сегодня горел частный дом. Пламя уничтожило все сгораемые конструкции здания. На пепелище пожарные нашли тело погибшего мужчины.

Сейчас пожарные проливают оставшиеся очаги пламени, после того как огонь будет окончательно потушен, продолжится обследование остатков здания.

По словам жильцов соседних домов, сгоревшее строение сдавалось в аренду. Последними квартирантами были три человека.


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#пожар
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