В России
11 минут назад
Турист привез с отдыха паразита в глазу
Случай зафиксирован в Татарстане.
Житель Казани обратился в больницу, чтобы пройти обычный медосмотр, а врачи нашли у него редкое заболевание. Житель Казани пришёл в поликлинику на стандартный осмотр, но у него обнаружили экзотическую инфекцию, передаёт «KazanFirst». На приёме у окулиста выяснилось, что мужчина подхватил дирофиляриоз глаз. Ранее в республике ещё не было зафиксировано ни одного случая заболевания данной инфекцией.
При заражении в глазу поселяется червь, когда он вырастает, его отчётливо видно даже через веко. Подхватить подобную инфекцию можно лишь в тропических странах: Шри-Ланка, на территории Южной и Восточной Европы, Малой Азии. Одними из переносчиков болезни являются москиты. Источником заражения для них служат бродячие собаки. Человек может подхватить инфекцию во время отдыха у водоема или путешествий. Самый опасный период длится с мая по сентябрь. В это время особо сильно возрастает количество переносчиков дирофиляриоза.
Теперь туристы придется пройти курс лечения.
При заражении в глазу поселяется червь, когда он вырастает, его отчётливо видно даже через веко. Подхватить подобную инфекцию можно лишь в тропических странах: Шри-Ланка, на территории Южной и Восточной Европы, Малой Азии. Одними из переносчиков болезни являются москиты. Источником заражения для них служат бродячие собаки. Человек может подхватить инфекцию во время отдыха у водоема или путешествий. Самый опасный период длится с мая по сентябрь. В это время особо сильно возрастает количество переносчиков дирофиляриоза.
Теперь туристы придется пройти курс лечения.
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