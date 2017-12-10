Липчанки в восторге от спектакля звезды «Мажора»

Павел Прилучный и его коллеги покорили зал.

Наикрутейший спектакль "Авантюристы поневоле" Публикация от Ленуська (@lenok_p81) Дек 9 2017 в 11:56 PST

Я в восторге! Мечта сбылась. #авантюристыпоневоле#ПавелПрилучный Публикация от Яна Ельцова (@ianaeltsova6912) Дек 9 2017 в 1:41 PST

Накануне в Липецке состоялся спектакль «Авантюристы поневоле». Вместе со звездой молодежных сериалов и «Мажора» Первого Канала Павлом Прилучным на липецкие подмостки поднялись знакомые старшему поколению Александр Мохов и Раиса Рязанова. Так что зрительный зал собрал публику и стар, и млад. Своими впечатлениями гости вечера делятся в социальных сетях.