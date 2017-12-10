сегодня, 18:38
Липчанки в восторге от спектакля звезды «Мажора»
Павел Прилучный и его коллеги покорили зал.
#ПавелПрилучный#Авантюристыпоневоле#мужчинамечта#мужчинаидеал Паша...Спасибо за эти эмоции!!! Та-да-дааааам!!!!!!Я не помню,когда была в последний раз так счастлива, как сегодня!!!! Наконец-то, я встретилась лично с #мужчинамечта,#мужчинаидеал #ПавелПрилучный.@bugevuge Вы можете думать обо мне , что угодно,но лишний раз убеждаюсь,что если я что-то задумала, то четко иду к своей цели!!! Я про фото и автограф с Пашей. Мне повезло трижды:и Агата,и Алексей Коряков. Очень классные ребята, душевные, такие настоящие, не задаваки "а- ля_мы _Звезды". Столько слез и грустных глаз я встретила уходя из облдк. Расстроенные девушки стояли до последнего в надежде поймать Павла у выхода.Мне же повезло по полной программе:меня по случайному знакомству пропустили к актерам,там я с ними успела пообщаться,сфоткаться и взять автографы. Этот день останется надолго в моей памяти!!! Верьте в чудеса, идите к своей цели) P.S. Безумно понравился спектакль "Авантюристы поневоле", столько актуальных тем затронуто, так сказать, невзначай...Зал оценил подколы о нашей государственной системе
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08.12.2017 10:11Происшествия
Боцман
Имя
молодцы !
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Человек
Алкан с ЛТЗ