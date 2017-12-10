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сегодня, 18:38

Липчанки в восторге от спектакля звезды «Мажора»

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#павел прилучный #спекталь #соцсети

Павел Прилучный и его коллеги покорили зал.

Накануне в Липецке состоялся спектакль «Авантюристы поневоле». Вместе со звездой молодежных сериалов и «Мажора» Первого Канала Павлом Прилучным на липецкие подмостки поднялись знакомые старшему поколению Александр Мохов и Раиса Рязанова. Так что зрительный зал собрал публику и стар, и млад. Своими впечатлениями гости вечера делятся в социальных сетях.

Наикрутейший спектакль "Авантюристы поневоле"

Публикация от Ленуська (@lenok_p81)

Я в восторге! Мечта сбылась. #авантюристыпоневоле#ПавелПрилучный

Публикация от Яна Ельцова (@ianaeltsova6912)

#ПавелПрилучный#Авантюристыпоневоле#мужчинамечта#мужчинаидеал Паша...Спасибо за эти эмоции!!! Та-да-дааааам!!!!!!Я не помню,когда была в последний раз так счастлива, как сегодня!!!! Наконец-то, я встретилась лично с #мужчинамечта,#мужчинаидеал #ПавелПрилучный.@bugevuge Вы можете думать обо мне , что угодно,но лишний раз убеждаюсь,что если я что-то задумала, то четко иду к своей цели!!! Я про фото и автограф с Пашей. Мне повезло трижды:и Агата,и Алексей Коряков. Очень классные ребята, душевные, такие настоящие, не задаваки "а- ля_мы _Звезды". Столько слез и грустных глаз я встретила уходя из облдк. Расстроенные девушки стояли до последнего в надежде поймать Павла у выхода.Мне же повезло по полной программе:меня по случайному знакомству пропустили к актерам,там я с ними успела пообщаться,сфоткаться и взять автографы. Этот день останется надолго в моей памяти!!! Верьте в чудеса, идите к своей цели) P.S. Безумно понравился спектакль "Авантюристы поневоле", столько актуальных тем затронуто, так сказать, невзначай...Зал оценил подколы о нашей государственной системе

Публикация от Евгения Могирева (@ledi.es)

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#павел прилучный #спекталь #соцсети

Комментарии (6)

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Боцман

16 минут назад
За кутак Павлушу хватала ? Мужу ,с ним, изменить мечтала?
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Имя

18 минут назад
Мажор хааароший,а девки смешные))))руку ниже,девочка)))))
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молодцы !

20 минут назад
хорошо что стали обращать внимание на тех ,кто что то может показать от души а не реп читать или изображать под фанеру стереотипных штамповок на " фабриках" и прочих " евровидениях" .
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Ирина Поздеева

47 минут назад
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Человек

59 минут назад
А подписи какие... Мужчина мечты , мужчина идеал...Дуры!Вы что его качества знаете??
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Алкан с ЛТЗ

сегодня, 19:11
Шаболды! Им не спектакль , а мажора потискать! И сразу выложить.
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