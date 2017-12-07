Студенты колледжей с 2017 года могут претендовать на президентские гранты



Студенты колледжей с 2017 года могут претендовать на получение президентских грантов, которые ранее были доступны только для обучающихся в вузах.



Об этом в интервью «Известиям» рассказала руководитель оператора президентской программы грантов — фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва.



По ее словам, количество получателей грантов последовательно возрастает. Как отметила Шмелёва, в 2015/16 учебном году был заключен договор с 451 студентом, а в 2016/17 — показатель увеличился до 813 договоров.

«Потенциально к программе ежегодно может присоединяться до 1,2 тыс. студентов первых курсов в год. Программа успешно развивается, и в нынешнем году мы выходим на этот максимум», — заявила глава фонда «Талант и успех».

Шмелёва отметила, что большинство студентов, получающих президентские гранты, обучаются российских вузах-лидерах.

Среди них она назвала МГУ имени М.В. Ломоносова, МГИМО, Высшую школу экономики, Санкт-Петербургский государственный университет и МФТИ.

В рамках программы президентских грантов студенты, демонстрирующие высокие результаты в учебе и научной работе, получают ежемесячную стипендию в размере 20 тыс. рублей.

Участники программы подписывают договор, согласно которому обязуются после окончания университета работать в России по полученной специальности не менее трех лет.