Происшествия

50 минут назад

Липчанин избил подругу сахарницей

6 458
#побои #сахарница #суд
Липчанин избил подругу сахарницей

Потерпевшая простила мужчину.

Мировой судья СУ №19 Советского района Липецка рассмотрел материалы уголовного дела в отношении местного жителя. Безработного обладателя диплома о высшем образовании обвиняли в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Как указано в материалах суда, преступление было совершено вечером 29 июля в Липецке. В пылу ссоры со своей подругой мужчина схватился за стеклянную сахарницу. Ею он нанес женщине серию ударов по телу, голове и лицу. Позже врачи при осмотре потерпевшей нашли на ней массу синяков и ушибов.

В ходе судебного заседания избитая сахарницей женщина заявила, что не имеет претензий к подсудимому: она с ним помирилась и потребовала прекращения уголовного дела. Мужчина же свою вину признал и раскаялся. Суд вынес постановление о прекращении уголовного дела и освобождении липчанина от уголовной ответственности за побои. Стеклянную сахарницу решено уничтожить.

Фото: https://www.livemaster.ru
6 458
#побои #сахарница #суд

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

1212121

15 минут назад
отпетушитель, посадить на сахарницу
ответить

....

18 минут назад
На казнь сахарницы, оккупанты согнали сотни бюджетниц... когда палач, накинул петлю на ручку, сахарница воскликнула "крым наш!" и повисла на муниципальной новогодней елке... Аминь!
ответить

Вольфганг

22 минуты назад
Сладкая парочка! Наверно сахарок не поделили.
ответить

эта женщина

22 минуты назад
слабоумная. второй раз ей стыдно будет подавать в суд. А бить сожитель точно будет.С дурами плохо жить
ответить

отпетушитель

38 минут назад
Ваше слово?
ответить

Сахарница

43 минуты назад
Всему виной стекленная сахарница,ее и уничтожили
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области поймали первого ёлочного браконьера
#Новый год #сосна #браконьер
2
В Липецкой области поймали первого ёлочного браконьера

13 минут назад

Происшествия
В лобовом столкновении «Рено» и грузовика погибли два человека
#авария #ДТП
3
В лобовом столкновении «Рено» и грузовика погибли два человека

сегодня, 08:45

Происшествия
Три дома горели в Липецкой области
#пожар
Три дома горели в Липецкой области

сегодня, 08:32

Происшествия
Житель липецкого села намеренно утопил дорогой iPhone в уличном сортире
#кража #iPhone
25
Житель липецкого села намеренно утопил дорогой iPhone в уличном сортире

вчера, 15:42

Происшествия
Липчанка лишилась 99 000 рублей из-за продажи свадебного платья
#продажа #объявление #мошенничество
18
Липчанка лишилась 99 000 рублей из-за продажи свадебного платья

вчера, 13:26

Происшествия
Пенсионерка подралась с мужчиной из-за 1 900 рублей
#грабеж #приговор
13
Пенсионерка подралась с мужчиной из-за 1 900 рублей

вчера, 13:06

Происшествия