Липчанин избил подругу сахарницей

Потерпевшая простила мужчину.

Мировой судья СУ №19 Советского района Липецка рассмотрел материалы уголовного дела в отношении местного жителя. Безработного обладателя диплома о высшем образовании обвиняли в умышленном причинении легкого вреда здоровью.Как указано в материалах суда, преступление было совершено вечером 29 июля в Липецке. В пылу ссоры со своей подругой мужчина схватился за стеклянную сахарницу. Ею он нанес женщине серию ударов по телу, голове и лицу. Позже врачи при осмотре потерпевшей нашли на ней массу синяков и ушибов.В ходе судебного заседания избитая сахарницей женщина заявила, что не имеет претензий к подсудимому: она с ним помирилась и потребовала прекращения уголовного дела. Мужчина же свою вину признал и раскаялся. Суд вынес постановление о прекращении уголовного дела и освобождении липчанина от уголовной ответственности за побои. Стеклянную сахарницу решено уничтожить.