Общество

54 минуты назад

В Липецкой области - «Лучший сельский школьный спортивный клуб» в стране

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#образование #Красное
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В Липецкой области - «Лучший сельский школьный спортивный клуб» в стране

Школьный спортивный клуб создан в 2015 году под девизом «Проводи свободное время с пользой для здоровья!».

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, школьный спортивный клуб села Красное стал победителем Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьников. 

- В номинации «Лучший сельский школьный спортивный клуб» победителем признана муниципальная бюджетная общеобразовательная организация средняя общеобразовательная школа села Красное «Олимпиец», - отмечают в управлении образования и науки. - Школьный спортивный клуб создан в 2015 году под девизом «Проводи свободное время с пользой для здоровья!». Его руководитель – заслуженный учитель России Николай  Николашин.

Основной формой работы клуба являются занятия в секциях, группах и командах по видам спорта. Клуб организует и проводит физкультурно-оздоровительные мероприятия, в том числе школьный этап всероссийских, региональных и муниципальных соревнований; формирует школьные команды по видам спорта и обеспечивают их участие в муниципальных и региональных соревнованиях; организует в образовательном учреждении пропаганду основных идей физкультуры и спорта, олимпийского образования и здорового образа жизни. Фирменное мероприятие школы – ежегодное открытое первенство по волейболу на кубок директора школы С.Н.Зотова.

 

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#образование #Красное
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Комментарии (1)

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РЕДАКТОРУ САЙТА И ЖУРНАЛИСТАМ

44 минуты назад
Сегодня было бы актуальней прочитать тут, на этом сайте, как относятся липчане к вчерашнему решению МОК в отношении России. Или самый крутой спортжурналист Криворучко способен освещать только конфликты в общественном транспорте.
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