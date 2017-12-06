Липецких школьников учат получать госуслуги в электронной форме

В школах города прошли уроки, посвященные получению госуслуг в электронной форме.

Для учащихся 9-11 классов прошли уроки, посвященные получению государственных и муниципальных услугу в электронной форме, проводимых в рамках городской акции «Портал госуслуг – ваш помощник и друг». Такие уроки состоялись в липецких школах № 3, 12, 29, 31, 33, 40, 47, 48, 51, 55, 61, 63, 64, 69, 70. Наиболее активные учащиеся получили не только новые знания, но и подарки.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, в гимназиях № 12, 64, школах № 33, 48 для старшеклассников проводились деловые игры по регистрации на интернет-портале государственных услуг. Благодаря регистрации в ЕСИА ученики смогли не только познакомиться с федеральным и региональным порталами государственных и муниципальных услуг, но и получили доступ в личный кабинет налогоплательщика, узнали об электронных сервисах пенсионного фонда РФ, личном кабинете ГИС ЖКХ, личном кабинете пациента на портале здравоохранения Липецкой области.

Учащихся гимназии № 12 и школы № 48 особенно заинтересовала возможность получения доступа к электронному дневнику через ЕСИА, так как благодаря переходу указанных школ на ведение электронного журнала успеваемости учащиеся и их родители имеют возможность получать в полном объеме и в режиме реального времени информацию об обучении через электронный дневник.



Учащиеся 10-11 классов школы № 33 посетили Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Липецка. Для них была организована экскурсия, а также ребята смогли зарегистрироваться и подтвердить свои учетные записи на портале gosuslugi.ru.



Уроки для учащихся 11 классов школы № 63 прошли в форме социально-моделирующих игр. Ребята рассмотрели различные варианты житейских ситуаций, разбившись на команды. Учащиеся записывались на прием к врачу, теряли паспорт и пытались получить новый с помощью портала, оформляли загранпаспорт для поездки за границу, проверяли наличие налоговой задолженности, узнавали результаты флюорографии. Представив себя семьей, ребята оформлялись на работу, записывали ребенка в детский сад, смотрели оценки в электронном дневнике, регистрировали автомобиль и получали права на его управление. Но наибольший интерес у учеников 11 класса вызвал поиск работы на портале общероссийской базы вакансий «Работа в России».



Оценить преимущества получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также обращение в органы власти без очередей и ожидания смогли учащиеся и в лицее № 3, школах № 29, 40, 47, 55, 61 на практических уроках информатики «Получи услугу в электронной форме». Ребята осваивали алгоритмы получения тех или иных видов услуг на порталах gosuslugi.ru, pgu48.ru, сайтах Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда, Портала здравоохранения Липецкой области и других. Знания, которые получили ребята, они смогли передать и своим родителям.



Ученики школы № 29, сдающие экзамены на право управления транспортным средством, воспользовались услугой «Получение водительского удостоверения после прохождения профессионального обучения на право управления транспортными средствами». Портал государственных услуг помог им оформить водительское удостоверение и оплатить государственную пошлину с 30% скидкой.



В школе № 47 для учащихся 10-11 классов был организован квест «Тест-драйв». Ребята решали задачи, направленные на поиск алгоритмов действий в различных жизненных ситуациях, таких как «Утеря паспорта», «Как открыть свое дело», «Создание семьи».

В школе № 40 учащихся, зарегистрировавшихся на портале госуслуг, поздравила лично директор, подарив ребятам подарки.

Акция «Портал госуслуг – ваш помощник и друг» была организована администрацией города Липецка. Как считают организаторы акции, в результате проведения таких уроков у учащихся будут сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности, будут заложены основы правовой культуры. С другой стороны, социально-моделирующие игры дадут возможность школьникам оценить преимущества получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

