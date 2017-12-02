Сильный ветер и мокрый снег ожидаются этим вечером и ночью

Спасатели предупреждают о непогоде.

Как предупреждает ГУ МЧС по Липецкой области, сегодня с 18.00 и завтра в регионе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные. Налипание мокрого снега. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Порывы ветра скоростью до 15 м/с.



Спасатели просят липчан соблюдать осторожность при неблагоприятных метеоусловиях.

