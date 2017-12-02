Погода в Липецке

сегодня, 15:05

Сильный ветер и мокрый снег ожидаются этим вечером и ночью

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#штормовое предупреждение
Сильный ветер и мокрый снег ожидаются этим вечером и ночью

Спасатели предупреждают о непогоде.

Как предупреждает ГУ МЧС по Липецкой области, сегодня с 18.00 и завтра в регионе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные. Налипание мокрого снега. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Порывы ветра скоростью до 15 м/с. 

Спасатели просят липчан соблюдать осторожность при  неблагоприятных метеоусловиях.
689
#штормовое предупреждение

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