В Ельце создают уникальный музей милиции

Открытие приурочено к 100-летию создания организации.

Совет ветеранов ОМВД Ельца планирует собрать и открыть уникальный музей истории правоохранительных органов города. Презентацию экспозиции намерены приурочить ко 100-летию создания Елецкой милиции. Истоки идеи GOROD48 рассказал председатель городского Совета ветеранов ОМВД Анатолий Назинцев.



- Наша организация была создана еще в декабре 1986 года. Уже тогда ветераны службы и действующие сотрудники начали проносить сам фотографии, связанные с работой в правоохранительных органах, интересные воспоминания и экспонаты. К примеру, в нашем фонде есть гитара, на которой в Чечне в 1997-1998 годах играли воевавшие там ельчане. В 2002 году была издана книга с воспоминаниями, газетными очерками, фотографиями и стихами сотрудников МВД. В 2013 году мы создали группу в Сети для сослуживцев, ветеранов службы, работающих сотрудников и членов их семей. За это время там скопилось фотографий и сведений примерно по 50 тематикам, связанным со службой в органах. К публикациям проявляют активный интерес порядка 1 500 наших земляков. Сейчас мы понимаем, что информации так много, что ее уже трудно уместить в группы соцсетей. Ко 100-летию создания милиции Елецкого уезда мы планируем открыть музей. Мы с радостью примем все семейные фотоархивы родственников ветеранов службы, воспоминания и материальные символы: шевроны, форму, кокарды, грамоты, эмблемы, наградные статуэтки, - перечислил Анатолий Назинцев.



Председатель Совета елецких ветеранов МВД уточнил, что все фотографии будут бережно отсканированы и возвращены. В тоже время создателей музея интересуют истории не только непосредственно милиционеров, но и пожарных, тюремных работников — всех служб, которые век назад входили в состав Елецкого полка. У Совета ветеранов немало архивных данных, даже есть фотографии, относящиеся в 1919-1920 годам, но хотелось бы узнать о милиционерах того времени больше. В поисках информации, конечно, может помочь архив Орловской области, но не менее интересно узнать частные истории из уст родственников. Ведь нередко, что судьба простого рядового намного интереснее жизненного пути генерала.



Музей планируют оформить уже весной, ко Дню ветерана МВД. Летом, в канун празднования 100-летия милиции Елецкого уезда, наметили торжественное открытие. Музей создается как и для патриотического воспитания молодежи, так и для того, чтобы о сотрудниках МВД оставалась светлая память. Кроме того, новый музей может стать основой для создания туристического маршрута по истории правоохранительных органов Ельца.



Получить справки о том, как передать в музей экспонат, можно по телефону 4-06-88 (пн-пт, рабочее время). В Совете ветеранов будут рады всем откликнувшимся.