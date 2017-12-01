РПЦ разъяснила статус Украинской православной церкви

Архиерейский собор прописал в уставе РПЦ, что центр управления Украинской православной церкви Московского патриархата находится в Киеве. При этом в самом патриархате пояснили, что УПЦ по-прежнему остается его самоуправляемой частью.





С настоящего момента в уставе Московского патриархата будет прописано, что центр управления УПЦ находится в Киеве. Общецерковный суд будет распространяться на всю территорию Московского патриархата за исключением Украины.



Новость о независимости УПЦ вызвала широкий общественный резонанс, вынудив представителей РПЦ пояснить принятое решение.



Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков заявил, что Украинская православная церковь (УПЦ) остается самоуправляемой частью Московского патриархата, а изменения, внесенные в устав Русской православной церкви (РПЦ), имеют технический характер.



«Положение об Украинской православной церкви находилось в общей главе самоуправляемых церквей, и в связи с этим создавался ряд неудобств, связанных с правильным пониманием ее положения», — сказал Волков.



Пресс-секретарь добавил, что вынесение положения об УПЦ в отдельную главу, «впрочем, никак не меняет ее статус — она была и остается самоуправляемой частью РПЦ». Говорить об отделении Украинской православной церкви, по словам Волкова, «невозможно».



«Независимость» УПЦ была принята по просьбе предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия, который заявил о необходимости такого решения из-за давления на прихожан со стороны украинских властей. «В последнее время активизировались некоторые общественно-политические силы, которые предпринимают попытки дискредитировать УПЦ в глазах украинского общества, спекулируя ее, как они утверждают, «несамостоятельным» статусом. Поэтому сегодня, во избежание дальнейших спекуляций, направленных на подрыв авторитета Украинской церкви в глазах миллионов украинцев, представляется необходимым подчеркнуть особый статус УПЦ, выделив его в Уставе Русской православной церкви», — заявил митрополит.



В частности, Онуфрий предложил закрепить в Уставе РПЦ решения Архиерейского собора 1990 года, согласно которым «Украинская православная церковь является независимой и самостоятельной в своем управлении с правами широкой автономии». Кроме того, Онуфрий рассказал, что несмотря на давление, прихожане УПЦ продолжают защищать свою веру и храмы.



«Церкви трудно отстаивать свой взгляд на мир: отстаивание принципов требует мужества. Но у Церкви нет другого пути, мы должны говорить народу правду. Благодарю, что вы и весь украинский епископат твердо стоите на этих принципах», — ответил киевскому митрополиту патриарх Московский и всея Руси Кирилл.



Патриарх также выразил особую обеспокоенность попытками «определенных политических сил» вмешаться во внутренние дела УПЦ, препятствовать регистрации ее общин, а также «закрепить религиозную дискриминацию на законодательном уровне».



При этом, по его словам, УПЦ является единственной силой, способной объединить украинское общество. «Мужественная, взвешенная позиция ее священноначалия, не позволяющего втянуть Церковь в конфликт ни на одной из его сторон, приносит свои благие плоды.



Приносят свои плоды усилия Церкви по освобождению пленных, в значительных объемах оказывается гуманитарная помощь мирным жителям Донбасса, пострадавшим от военных действий.



В миротворческом подвиге Украинской православной церкви проявляется ее любовь к Украине, ее подлинный патриотизм», — заявил патриарх Кирилл.



Заведующий лабораторией сравнительных социальных исследований НИУ ВШЭ Эдуард Панарин ранее рассказал



«Однако есть и другая — церковь Киевского патриархата, которую другие православные церкви не признали. После событий в Крыму и начала войны на востоке страны Украинская православная церковь начала подвергаться систематическому давлению, нападению на храмы, попыткам переведения их в другие юрисдикции. Церковь сопротивляется как может. РПЦ тоже пытается поддерживать Украинскую православную церковь», — говорит эксперт. РПЦ впервые официально признала независимый статус Украинской церкви, - передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу форума. «Участники Собора единогласно поддержали просьбу митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия выделить для УПЦ отдельную главу в уставе Московского патриархата», — сказали в пресс-службе.С настоящего момента в уставе Московского патриархата будет прописано, что центр управления УПЦ находится в Киеве. Общецерковный суд будет распространяться на всю территорию Московского патриархата за исключением Украины.Новость о независимости УПЦ вызвала широкий общественный резонанс, вынудив представителей РПЦ пояснить принятое решение.Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков заявил, что Украинская православная церковь (УПЦ) остается самоуправляемой частью Московского патриархата, а изменения, внесенные в устав Русской православной церкви (РПЦ), имеют технический характер.«Положение об Украинской православной церкви находилось в общей главе самоуправляемых церквей, и в связи с этим создавался ряд неудобств, связанных с правильным пониманием ее положения», — сказал Волков.Пресс-секретарь добавил, что вынесение положения об УПЦ в отдельную главу, «впрочем, никак не меняет ее статус — она была и остается самоуправляемой частью РПЦ». Говорить об отделении Украинской православной церкви, по словам Волкова, «невозможно».«Независимость» УПЦ была принята по просьбе предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия, который заявил о необходимости такого решения из-за давления на прихожан со стороны украинских властей. «В последнее время активизировались некоторые общественно-политические силы, которые предпринимают попытки дискредитировать УПЦ в глазах украинского общества, спекулируя ее, как они утверждают, «несамостоятельным» статусом. Поэтому сегодня, во избежание дальнейших спекуляций, направленных на подрыв авторитета Украинской церкви в глазах миллионов украинцев, представляется необходимым подчеркнуть особый статус УПЦ, выделив его в Уставе Русской православной церкви», — заявил митрополит.В частности, Онуфрий предложил закрепить в Уставе РПЦ решения Архиерейского собора 1990 года, согласно которым «Украинская православная церковь является независимой и самостоятельной в своем управлении с правами широкой автономии». Кроме того, Онуфрий рассказал, что несмотря на давление, прихожане УПЦ продолжают защищать свою веру и храмы.«Церкви трудно отстаивать свой взгляд на мир: отстаивание принципов требует мужества. Но у Церкви нет другого пути, мы должны говорить народу правду. Благодарю, что вы и весь украинский епископат твердо стоите на этих принципах», — ответил киевскому митрополиту патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Патриарх также выразил особую обеспокоенность попытками «определенных политических сил» вмешаться во внутренние дела УПЦ, препятствовать регистрации ее общин, а также «закрепить религиозную дискриминацию на законодательном уровне».При этом, по его словам, УПЦ является единственной силой, способной объединить украинское общество. «Мужественная, взвешенная позиция ее священноначалия, не позволяющего втянуть Церковь в конфликт ни на одной из его сторон, приносит свои благие плоды.Приносят свои плоды усилия Церкви по освобождению пленных, в значительных объемах оказывается гуманитарная помощь мирным жителям Донбасса, пострадавшим от военных действий.В миротворческом подвиге Украинской православной церкви проявляется ее любовь к Украине, ее подлинный патриотизм», — заявил патриарх Кирилл.Заведующий лабораторией сравнительных социальных исследований НИУ ВШЭ Эдуард Панарин ранее рассказал «Газете.Ru» , что Украинская православная церковь Московского патриархата — самая большая по численности церковная организация.«Однако есть и другая — церковь Киевского патриархата, которую другие православные церкви не признали. После событий в Крыму и начала войны на востоке страны Украинская православная церковь начала подвергаться систематическому давлению, нападению на храмы, попыткам переведения их в другие юрисдикции. Церковь сопротивляется как может. РПЦ тоже пытается поддерживать Украинскую православную церковь», — говорит эксперт.