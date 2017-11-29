Осуждены жители Казахстана, грабившие офисы микрозаймов в Липецке

Ленинским районным судом Воронежа вынесен обвинительный приговор двум жителям Казахстана за серию разбойных нападений на офисы микрозаймов в трех областях Черноземья

28 ноября 2017 года Ленинским районным судом г. Воронежа вынесен обвинительный приговор двум жителям Казахстана 26-летнему Руслану Бимову и 23-летнему Алексею Черненко. Они признаны виновными в совершении 7 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Судом установлено, что, освободившись из мест лишения свободы в мае 2016 года по отбытию наказания за совершение кражи, не имя источника дохода, Бимов решил продолжить преступный путь и извлечь материальную выгоду путем совершения разбойных нападений.

В качестве объектов нападения он выбрал микрофинансовые организации, в которых отсутствовала охрана и работали только девушки. Для подавления возможного сопротивления и устрашения сотрудниц организаций, Бимов приобрел пневматический пистолет, по внешним признакам похожий на боевой пистолет «Макарова».

К совершению преступлений Бимов привлек своего знакомого Черненко. С целью исключения возможности идентифицировать личность при нападении, злоумышленники использовали медицинские маски.

В июне 2016 указанные лица совершили 7 разбойных нападений на микрофинансовые организации, оказывающие услуги населению на территории Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей РФ, похитив более 150 тыс. рублей.

Суд, согласившись с позицией представителя прокуратуры района, назначил Бимову наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Черненко - 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура Воронежской области.



