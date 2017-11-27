Глава Липецка призвал подчиненных контролировать пассажирские перевозки

Сергей Иванов считает, что "маршрутки" вновь выбились из графиков.

Глава Липецка на оперативном совещании в мэрии обратил внимание департамента транспорта на работу "маршруток".



По словам мэра, он получает жалобы горожан на частных перевозчиков, которые не соблюдают графиков движения. Руководитель дептранса мэрии Александр Алынин получил задание навести порядок в сфере пассажирских перевозок. Также Сергей Иванов попросил подчиненного проработать вопрос закупки электробусов уже в следующем году.



В свою очередь, Александр Алынин сообщил главе города о том, что первые 14 автобусов марки VOLGABUS из 40-ка закупленных МУПом "Липецкпассажиртранс" прибудут в Липецк в первой декаде декабря.

