Общество

сегодня, 15:46

Глава Липецка призвал подчиненных контролировать пассажирские перевозки

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Глава Липецка призвал подчиненных контролировать пассажирские перевозки

Сергей Иванов считает, что "маршрутки" вновь выбились из графиков.

Глава Липецка на оперативном совещании в мэрии обратил внимание департамента транспорта на работу "маршруток".

По словам мэра, он получает жалобы горожан на частных перевозчиков, которые не соблюдают графиков движения. Руководитель дептранса мэрии Александр Алынин получил задание навести порядок в сфере пассажирских перевозок. Также Сергей Иванов попросил подчиненного проработать вопрос закупки электробусов уже в следующем году.

В свою очередь, Александр Алынин сообщил главе города о том, что первые 14 автобусов марки VOLGABUS из 40-ка закупленных МУПом "Липецкпассажиртранс" прибудут в Липецк в первой декаде декабря. 
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Комментарии (3)

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Вова

25 минут назад
Наша власть или себя за дураков считает или народ что мешает разорвать контракты с частными перевозчиками и полностью взять город под опеку городского муниципальном транспорт да же те же 200 ед автобусов большой вместимости при эффективном использование могут полностью обеспечить город в транспортной доступности тут осадок что власть просто не хочет что бы из города ушли частные перевозчики транспорт это важная соц сфера и народ должен добираться из района в район без пересадки не только до 20 00.Вернем муниципальному транспорту долю в 100% и отредактируем транспорт с учетом мнения окраин и новых микр.
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хозяин маршруток и вааще транспорта

36 минут назад
чо не нравится? как мои автобусы ездят? вы вааще молчите, пасажыры! а то вхсе мои афтобусы вааще не выйдут на моршруты. ановые афтобусы не для вас а для отмазы. я на эти бабки поеду на новый год куданить атдахнуть типа заграницу. поняли?
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444

46 минут назад
353 ходит абы как то раз в 30 мин то и вообще не соответствует расписанию с сайтом Липецк Транспорт....И Да Сергей Иванов ждем продление №24№24а№315№345 до ост пункта Переезд в районе ул Юношеская для комфортной транспортной доступности нашего района.
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