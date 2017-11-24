В Липецкой области три человека заразились червями, поев мясо

Трихинеллез - опасное заболевание человека и животных.

Как сообщает пресс-центр управления Роспотребнадзора по Липецкой области, за 10 месяцев этого года зарегистрировано 3 случая трихинеллеза. Трихинеллез - опасное заболевание человека и животных, вызываемое круглыми мелкими червями (трихинеллами) и характеризующееся лихорадкой, мышечными болями, выраженными проявлениями аллергии (отеком лица, кожными сыпями), при тяжелом течении - кишечными расстройствами, симптомами поражения поперечно-полосатой мускулатуры личинками паразита, нередким развитием осложнений, приводящих к инвалидности, а иногда, и к летальному исходу.

В нашем регионе случаи трихинеллеза официально выявляются среди населения с 1993 года, когда была зарегистрирована вспышечная заболеваемость с числом больных - 10 человек в Задонске, связанная с употреблением свинины. С 2000 года регистрируются единичные случаи заболеваний среди населения.



Всего, за период официального учета (с 1993 по 2017 года) выявлен 71 случай данного заболевания на 12-ти территориях области, из них местных – 83%. Наибольший удельный вес заболевших трихинеллезом отмечен в Липецке – 50,7% (36 сл). Зарегистрированы завозы трихинеллеза из Абхазии, Украины, Краснодарского края, Узбекистана, Твери и Мурманска.

Источником заражения в 91,5% случаев послужило мясо свиньи, в остальных случаях случаях заражение произошло в результате употребления мяса барсука, собаки, кабана и северного оленя.

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