Здоровье

сегодня, 16:16

В Липецкой области три человека заразились червями, поев мясо

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#мясо #трихинеллёз
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В Липецкой области три человека заразились червями, поев мясо

Трихинеллез - опасное заболевание человека и животных.

Как сообщает пресс-центр управления Роспотребнадзора по Липецкой области, за 10 месяцев этого года зарегистрировано 3 случая трихинеллеза. Трихинеллез - опасное заболевание человека и животных, вызываемое круглыми мелкими червями (трихинеллами) и характеризующееся лихорадкой, мышечными болями, выраженными проявлениями аллергии (отеком лица, кожными сыпями), при тяжелом течении - кишечными расстройствами, симптомами поражения поперечно-полосатой мускулатуры личинками паразита, нередким развитием осложнений, приводящих к инвалидности, а иногда, и к летальному исходу.

В нашем регионе случаи трихинеллеза официально выявляются среди населения с 1993 года, когда была зарегистрирована вспышечная заболеваемость с числом больных - 10 человек в Задонске, связанная с употреблением свинины. С 2000 года регистрируются единичные случаи заболеваний среди населения.

Всего, за период официального учета (с 1993 по 2017 года) выявлен 71 случай данного заболевания на 12-ти территориях области, из них местных – 83%. Наибольший удельный вес заболевших трихинеллезом отмечен в  Липецке – 50,7% (36 сл). Зарегистрированы завозы трихинеллеза  из Абхазии, Украины, Краснодарского края, Узбекистана, Твери и Мурманска.

Источником заражения в 91,5% случаев послужило мясо свиньи, в остальных случаях случаях заражение произошло в результате употребления мяса барсука, собаки, кабана и северного оленя.

Фото  infoparazit.ru

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#мясо #трихинеллёз
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Комментарии (5)

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библиотекарша ленка

25 минут назад
и зачем я дура помогала выборы фальсифицировать
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klik

48 минут назад
В Узбекистане свиного мяса нет
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Не могу

57 минут назад
Я не могу это слышать, каждый раз когда ем мясо думаю об этом....
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Неавтофанат

сегодня, 16:28
Страшилки, это инфразвук из водопроводного крана!
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Страшилки

сегодня, 16:24
Да, нет! Это ультразвук из мобильника виноват.
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