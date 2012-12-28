Ночью в Липецке перевернулся «ВАЗ» после столкновения с «Ладой»

Авария произошла на улице Гагарина.

Сегодня в 0.45 у дома №2 по улице Гагарина опрокинулся автомобиль «ВАЗ-2114». Водитель «четырнадцатой», предположительно, зацепил бордюр и автомобиль перевернулся, задев при этом «Ладу Гранту».С места аварии водитель «ВАЗа» скрылся.Пострадавших в аварии на данный момент не выявлено. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ведутся поиски водителя «ВАЗа», сама машина помещена на штрафстоянку.