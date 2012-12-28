Житель Ленинградской области похитил дорогие телефоны у липчан под видом их приобретения
Житель Ленинградской области похитил дорогие телефоны у липчан под видом их приобретения
Происшествия
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51 минуту назад
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Ночью в Липецке перевернулся «ВАЗ» после столкновения с «Ладой»
Авария произошла на улице Гагарина.
С места аварии водитель «ВАЗа» скрылся.
Пострадавших в аварии на данный момент не выявлено. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ведутся поиски водителя «ВАЗа», сама машина помещена на штрафстоянку.
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