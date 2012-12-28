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52 минуты назад
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Любовь зла: попавшийся с героином 29-летний москвич объяснил всё ультиматумом девушки

Мужчина получил 8 лет строго режима.

Липецкий районный суд приговорил 29-летнего жителя Москвы к 8 годам строгого режима за два эпизода покушения на незаконный сбыт наркотиков.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, летом прошлого года москвича задержали вместе с его девушкой, полицейские нашли у него сверток с 300 граммами героина, предназначенного для сбыта на территории Липецка.

«В ходе предварительного расследования мужчина полностью признал вину, а также сообщил обстоятельства совершения им другого преступления, связанного с незаконным сбытом запрещенных веществ. На вопрос о том, почему он на это пошёл, мужчина ответил, что его девушка поставила ультиматум — либо он с ней продает наркотики, либо она найдет другого. «Боялся, что она меня бросит» — так мужчина мотивировал свои действия по незаконному сбыту героина», — рассказали в прокуратуре.

наркотики
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Комментарии (2)

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адам
38 минут назад
опять 8 лет 20 и выше и без удо охота быстро пропадет 300 грамм это сколько людей отравиться могли
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Липа
43 минуты назад
Ей же просто был нужен подельник, а ему - любовь и жена...
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