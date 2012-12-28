В Липецкую область ночью придет январский мороз – похолодает до -17

Днем температура вновь приблизится к нулю градусов.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в поле повышенного атмосферного давления – существенных осадков не ожидается.Среднесуточные температуры воздуха составят: 11 марта – 8 градусов мороза, что на 5 градусов ниже нормы, 12 и 13 марта – 3-4 градусов мороза, что на 1-2 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 марта в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/сек. Температура ночью – от -12 до -17, днем – от 0 до -5 градусов.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью – от -13 до -15, днем – от -1 до -3 градусов.День 11 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году – 24 градусов мороза.