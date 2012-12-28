В Липецкой области безветренно и до -6

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в поле повышенного атмосферного давления — существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 10 и 11 марта — 7-9 градусов мороза, что на 4-5 градусов ниже нормы, 12 марта — 4-5 градусов мороза, что в пределах нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 марта в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 3-8 м/сек. Температура ночью — от -9 до -14, днем — от -1 до -6 градусов.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью — от -11 до -13, днем — от -2 до -4 градусов.День 10 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +20. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1933 году – 23 градуса мороза.